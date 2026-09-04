Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera: Messi y CR7, invitados

Respecto al formato del juego, Tevez armaría un once integrado por sus amigos del fútbol y del barrio para medirse ante un equipo del "resto del mundo".
La cita homenajeará a unos de los últimos grandes ídolos del Xeneize, quien colgó los botines tras la pérdida de su padre (su fan número uno) y quien ya sumó sus primeras experiencias como entrenador.
El Apache y el Bicho compartieron club en Manchester United.
Tevez, que realizó las divisiones inferiores en el club, debutó en Primera el 21 de octubre de 2001. Jugó su último partido en 2021 y anunció su retiro definitivo el 4 de junio de 2022.
Los números de Tevez en Boca
- Partidos oficiales: 279 encuentros disputados.
- Goles: 94 goles y 56 asistencias.
- Títulos internacionales: Copa Libertadores 2003, Copa Intercontinental 2003 y Copa Sudamericana 2004.
- Títulos locales: Campeonatos 2003, 2015, 2017, 2018 y 2020; Copa Argentina 2015; Supercopa Argentina 2018 y Copa de la Liga 2020.