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Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera: Messi y CR7, invitados

Carlos Tevez tendrá su partido despedida en la cancha de Boca. Aún resta definir la fecha y los invitados finales

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera.

Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera.

Carlos Tevez tendrá su tan anhelado partido de despedida en La Bombonera durante el mes de diciembre. Tras dialogar con Juan Román Riquelme, presidente de Boca que le cedió el estadio, el Apache volverá a pisar el verde césped del club de sus amores para ponerle el broche de oro carrera profesional.

El evento perfila un despliegue de estrellas mundiales sin precedentes. Carlitos planea reunir a cerca de 60 figuras e invitó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quienes compartió cancha en la Selección argentina y el Manchester United.

Lionel Messi es uno de los invitados al partido homenaje de Carlos Tevez.

Lionel Messi es uno de los invitados al partido homenaje de Carlos Tevez.

Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera

Aunque resta definir el día exacto, se barajan dos fines de semana de diciembre: el del 12 y 13, o el del 19 y 20. La primera opción podría cruzarse con la final del Clausura y el Trofeo de Campeones en Córdoba, lo que generaría un conflicto de agenda si el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena accede a dichas instancias.

Respecto al formato del juego, Tevez armaría un once integrado por sus amigos del fútbol y del barrio para medirse ante un equipo del "resto del mundo".

La cita homenajeará a unos de los últimos grandes ídolos del Xeneize, quien colgó los botines tras la pérdida de su padre (su fan número uno) y quien ya sumó sus primeras experiencias como entrenador.

El Apache y el Bicho compartieron club en Manchester United.

El Apache y el Bicho compartieron club en Manchester United.

Tevez, que realizó las divisiones inferiores en el club, debutó en Primera el 21 de octubre de 2001. Jugó su último partido en 2021 y anunció su retiro definitivo el 4 de junio de 2022.

Los números de Tevez en Boca

  • Partidos oficiales: 279 encuentros disputados.
  • Goles: 94 goles y 56 asistencias.
  • Títulos internacionales: Copa Libertadores 2003, Copa Intercontinental 2003 y Copa Sudamericana 2004.
  • Títulos locales: Campeonatos 2003, 2015, 2017, 2018 y 2020; Copa Argentina 2015; Supercopa Argentina 2018 y Copa de la Liga 2020.

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