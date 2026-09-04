Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera: Messi y CR7, invitados

El evento perfila un despliegue de estrellas mundiales sin precedentes. Carlitos planea reunir a cerca de 60 figuras e invitó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quienes compartió cancha en la Selección argentina y el Manchester United.

Lionel Messi es uno de los invitados al partido homenaje de Carlos Tevez.

Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera

Aunque resta definir el día exacto, se barajan dos fines de semana de diciembre: el del 12 y 13, o el del 19 y 20. La primera opción podría cruzarse con la final del Clausura y el Trofeo de Campeones en Córdoba, lo que generaría un conflicto de agenda si el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena accede a dichas instancias.