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Golf, rugby y solidaridad, la tradición de la Fundación UAR en Mendoza

Con motivo de la visita del seleccionado de rugby Los Pumas a Mendoza, se jugó un torneo de golf solidario de la Fundación UAR en el Club de Campo Mendoza

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los participante del torneo de golf de la Fundación UAR posan en el Club de Campo Mendoza en la previa del rugby internacional con Los Pumas- Wallabies.

Los participante del torneo de golf de la Fundación UAR posan en el Club de Campo Mendoza en la previa del rugby internacional con Los Pumas- Wallabies.

Como ya es costumbre en cada visita de Los Pumas a Mendoza uno de los principales eventos del fin de semana es el torneo de golf de la Fundación UAR.

A beneficio de la institución que ayuda a los lesionados graves del rugby argentino, el certamen se llevó a cabo en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.

Autoridades de la Fundaci&oacute;n UAR y el Club de Campo Mendoza celebran el &eacute;xito del torneo de golf solidadrio.

Autoridades de la Fundación UAR y el Club de Campo Mendoza celebran el éxito del torneo de golf solidadrio.

Golf y rugby a pleno sol en el Club de Campo Mendoza

Golfistas, rugbiers e invitados disfrutaron de una jornada a pleno sol que contó con la impecable organización del club anfitrión y el equipo de la FUAR con la colaboración de Pototo Meyrelles.

Tras los 18 hoyos, con salidas simultáneas, se llevó a cabo el brindis de cierre con la correspondiente entrega de premios que incluyó regalos y sorteos entre los participantes.

Los ganadores de las distintas competencias del torneo de golf donde participaron los rugbiers en Mendoza.

Los ganadores de las distintas competencias del torneo de golf donde participaron los rugbiers en Mendoza.

Leyendas del rugby como Martín Sansot y Diego Albanese, Franco Minotto, uno de los beneficiarios de la FUAR, dirigentes y colaboradores de la Fundación, como Mario Dobal y César Dalla Torre, participaron del cierre del certamen recaudó fondos para una institución que es referencia entre sus pares a nivel mundial.

Ex jugadores y referentes de Los Pumas demostraron sus destrezas en el golf en una hermosa tarde mendocina.

Ex jugadores y referentes de Los Pumas demostraron sus destrezas en el golf en una hermosa tarde mendocina.

Los ganadores del torneo de golf de la FUAR

  • Mejor aproach: Facundo González
  • Long drive: Franco Pantano
  • Primer puesto: Nicolás Ramazzi, Francisco Diez, Julián Arlín y Francisco Festa (59 golpes)
  • Segundo puesto: Andrés Benenati, Gonzalo Foix, Gabriel Zakalik y Fabián Dabín.

En pocas palabras

  • Golf y Rugby: Se realizó un torneo solidario de la Fundación UAR en Mendoza con la visita de Los Pumas.
  • Solidaridad: El evento buscó recaudar fondos para la institución que apoya a rugbiers lesionados.
  • Ganadores: Se premió a los mejores en Long Drive, Approach y por equipos en el certamen.
Resumen generado por Thinkindot AI

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