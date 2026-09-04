Como ya es costumbre en cada visita de Los Pumas a Mendoza uno de los principales eventos del fin de semana es el torneo de golf de la Fundación UAR.
Golf, rugby y solidaridad, la tradición de la Fundación UAR en Mendoza
Con motivo de la visita del seleccionado de rugby Los Pumas a Mendoza, se jugó un torneo de golf solidario de la Fundación UAR en el Club de Campo Mendoza
A beneficio de la institución que ayuda a los lesionados graves del rugby argentino, el certamen se llevó a cabo en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.
Golf y rugby a pleno sol en el Club de Campo Mendoza
Golfistas, rugbiers e invitados disfrutaron de una jornada a pleno sol que contó con la impecable organización del club anfitrión y el equipo de la FUAR con la colaboración de Pototo Meyrelles.
Tras los 18 hoyos, con salidas simultáneas, se llevó a cabo el brindis de cierre con la correspondiente entrega de premios que incluyó regalos y sorteos entre los participantes.
Leyendas del rugby como Martín Sansot y Diego Albanese, Franco Minotto, uno de los beneficiarios de la FUAR, dirigentes y colaboradores de la Fundación, como Mario Dobal y César Dalla Torre, participaron del cierre del certamen recaudó fondos para una institución que es referencia entre sus pares a nivel mundial.
Los ganadores del torneo de golf de la FUAR
- Mejor aproach: Facundo González
- Long drive: Franco Pantano
- Primer puesto: Nicolás Ramazzi, Francisco Diez, Julián Arlín y Francisco Festa (59 golpes)
- Segundo puesto: Andrés Benenati, Gonzalo Foix, Gabriel Zakalik y Fabián Dabín.
En pocas palabras
- Golf y Rugby: Se realizó un torneo solidario de la Fundación UAR en Mendoza con la visita de Los Pumas.
- Solidaridad: El evento buscó recaudar fondos para la institución que apoya a rugbiers lesionados.
- Ganadores: Se premió a los mejores en Long Drive, Approach y por equipos en el certamen.