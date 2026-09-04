Golf, rugby y solidaridad, la tradición de la Fundación UAR en Mendoza

A beneficio de la institución que ayuda a los lesionados graves del rugby argentino, el certamen se llevó a cabo en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.

Autoridades de la Fundación UAR y el Club de Campo Mendoza celebran el éxito del torneo de golf solidadrio.

Golf y rugby a pleno sol en el Club de Campo Mendoza

Golfistas, rugbiers e invitados disfrutaron de una jornada a pleno sol que contó con la impecable organización del club anfitrión y el equipo de la FUAR con la colaboración de Pototo Meyrelles.