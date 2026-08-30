Nacional A de clubes: los equipos de Amebal llegaron a cuartos de final y mantuvieron la categoría

Las chicas de Mariano Acosta rompieron el predominio de Sedalo y se consagraron campeonas del Nacional de Clubes A de handball femenino.

Los equipos de Amebal llegaron a cuartos de final y mantuvieron la categoría

Los tres equipos de mendocinos lograron mantenerse en la división A del handball nacional al clasificarse para jugar los cuartos de final y luego tuvieron que definir sus posiciones finales. En el polideportivo de Alta Gracia, en femenino UNCuyo quedó en el 7° lugar al superar a Municipalidad de Maipú (8°) por 28 a 27 (primer tiempo para las maipucinas 16-12) con Catalina Lemos (6) y Luciana Bustos (5) como goleadoras.

Y en masculino Municipalidad de Tupungato (8°) cayó en la definición por el 7° lugar frente a Nueva Generación (Comodoro Rivadavia, Chubut) por 34 a 24.

El buen desempeño de los equipos mendocinos se notó en los resultados ajustados de las derrotas frente a los conjuntos de la poderosa Federación Metropolitana. En la fase clasificatoria la Municipalidad de Maipú había perdido por un gol (19 a 18) frente a las chicas de Mariano Acosta, que serían campeonas, y luego en cuartos de final la UNCuyo estuvo muy cerca y perdió por 2 (24-22). Los tupungatinos cayeron en la fase clasificatoria por 3 goles ante Dorrego (subcampeón).

Municipalidad de Tupungato fue 8° en el Nacional de Clubes A

Resultados finales en femenino del Torneo Nacional A de clubes de handball

Final: Mariano Acosta (Quilmes, Bs.As.) 26-Sedalo (Lanús, Bs.As.) 24

Por el 3° lugar: Jockey Club Cba) 32-Dorrego (Morón, Bs.As.) 23

Por el 5° lugar: Ferro 32-Universitario (Cba) 18

Por el 7° lugar: UNCuyo 29-Munic. Maipú 28

En los puestos del 9° al 12° jugaron todos contra todos: 9° Acha (Mar del Plata), 10° Sol de Mayo (Viedma, Río Negro), 11° Universitario (Bahía Blanca y 12° Belgrano (Córdoba).

Los resultados finales en masculino

Final: SAG Villa Ballester 25-Dorrego (Morón, Bs.As.) 22

Por el 3° puesto: Sedalo (Lanús, BsAs.) 26-San Fernando (Bs.As.) 25

Por el 5° lugar: Once Unidos (Mar del Plata, Bs.As.) 34-Universitario (Cba) 33

Por el 7° lugar: Nueva Generación (Comodoro Rivadavia, Chubut) 34-Municipalidad de Tupungato 24.

En los puestos del 9° al 12° jugaron todos contra todos: 9° Alianza Villa María, 10° Belgrano (San Nicolás, Bs.As.), 11° Munic. Alta Gracia y 12° Sol de Mayo (Viedma, Río Negro)

Se jugó en los estadios del Jockey Club, Alta Gracia y el Polideportivo IPEF, el certamen llegó a su gran cierre. Lo de Mariano Acosta en la rama femenina fue consagratorio: levantó el título de la máxima categoría por primera vez en su historia, coronando un ascenso espectacular tras sus consagraciones previas en el Nacional B (2019, 2024 y 2025).

El valor de su victoria cobra una dimensión enorme, ya que en el partido decisivo logró destronar a Sedalo, equipo que llegaba no solo como el campeón defensor del torneo, sino también como el flamante monarca del Sur-Centro Americano de clubes de este año.

Por el lado masculino, S.A.G. Villa Ballester volvió a pisar fuerte y ratificó su vigencia. El equipo consiguió su 12° título en el Nacional «A» y gritó bicampeón, repitiendo la vuelta olímpica que había dado hace exactamente un año en esta misma sede cordobesa.

Mariano Acosta y Bellester sacaron pasaje al Sur- Centro América

Como gran premio extra a la obtención del torneo más importante a nivel clubes del calendario anual de la Confederación Argentina de Handball (CAH), tanto Mariano Acosta como Ballester se adueñaron de la única plaza oficial en juego para disputar el certamen Sur-Centro del próximo año.

Los podios de este Nacional, que se disputó por segundo año consecutivo en la provincia de Córdoba, se completaron con las victorias de Jockey Club, que venció a Dorrego 32-23, y de Sedalo, que derrotó a San Fernando 26:25 en los duelos por el tercer puesto.

El torneo contó con una cobertura integral: todos los encuentros se pudieron seguir de forma gratuita por los canales de YouTube de la Confederación Argentina de Handball y de la Federación Cordobesa de Balonmano, mientras que el broche de oro de ambas finales llegó a través de la pantalla de Fox Sports. Esta 39º edición femenina y 38º masculina reunió a los mejores exponentes del país, con la participación de doce equipos en cada rama en representación de ocho afiliadas a la CAH.

Fuente: Prensa Amebal