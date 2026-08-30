Mendoza y el club Regatas estarán bien representados en el Mundial juvenil de natación en aguas abiertas

"Martina (Delpodio) tiene 14 años, es una nadadora muy versátil, la mejor en su categoría ya que es campeona nacional en 50, 100, 200, 400 metros libre en pileta. Su evolución es constante, tiene una llamativa agresividad competitiva y su físico hoy es privilegiado, pese a estar dando un año de ventaja para la categoría. Incuso viene de ganar el campeonato nacional brasileño de la especialidad, en Fortaleza".

"Esperamos hacer un buen papel y seguir con la tradición de muy buenos nadadores de aguas abiertas de Regatas en eventos de gran envergadura", confió quien formará parte de la delegación mendocina que se unirá al resto del seleccionado nacional.

Finalmente, Capezzone agradeció de manera personal el apoyo de FEMEDDA, del Club Mendoza de Regatas en nombre de su presidente Jorge Aguirre Toum y otros dirigentes.

Las participantes femeninas del Mundial juvenil de natación en aguas abiertas

Los participantes masculinos del Mundial juvenil de natación en aguas abiertas

La delegación mendocina al Mundial juvenil de natación en aguas abiertas