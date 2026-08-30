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Mendoza y el club Regatas estarán bien representados en el Mundial juvenil de natación en aguas abiertas

Con presencia mendocina, el Mundial juvenil de natación de aguas abiertas se llevará a cabo en El Quillá ubicado en el ingreso a la provincia de Santa Fe

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los nadadores mendocinos en el Mundial juvenil.

Los nadadores mendocinos en el Mundial juvenil.

Del 2 al 6 de septiembre se desarrollará el Mundial juvenil de natación de aguas abiertas y el escenario designado es el espejo de agua y cancha de canotaje denominado El Quillá ubicado en el ingreso a la provincia de Santa Fe, y acondicionado especialmente para este evento.

Mendoza estará representado por dos nadadores del Club Mendoza de Regatas, entidad especialista en esta disciplina: Martina Delpodio y Valentino Cheruzen consiguieron su clasificación para formar parte de la Selección argentina con su desempeño en el Circuito Nacional que se efectuó en distintos puntos del país. Ambos competirán el viernes 4 de septiembre en la prueba de 5km y el domingo 6 en las postas nacionales mixtas.

El experimentado Claudio Capezzone se refirió a los dos promisorios nadadores mendocinos que estarán en el Mundial juvenil y expresó: "Valentino (Cheruzen) tiene solo 15 años, pero cuenta con bastante experiencia en competencias de fondo en pileta donde ha obtenido logros importantes e integrado seleccionados nacionales. Tiene muy buena técnica y es muy inteligente motrizmente, aunque aún debe mejorar algunos aspectos clave en un nadador de la especialidad".

"Martina (Delpodio) tiene 14 años, es una nadadora muy versátil, la mejor en su categoría ya que es campeona nacional en 50, 100, 200, 400 metros libre en pileta. Su evolución es constante, tiene una llamativa agresividad competitiva y su físico hoy es privilegiado, pese a estar dando un año de ventaja para la categoría. Incuso viene de ganar el campeonato nacional brasileño de la especialidad, en Fortaleza".

"Esperamos hacer un buen papel y seguir con la tradición de muy buenos nadadores de aguas abiertas de Regatas en eventos de gran envergadura", confió quien formará parte de la delegación mendocina que se unirá al resto del seleccionado nacional.

Finalmente, Capezzone agradeció de manera personal el apoyo de FEMEDDA, del Club Mendoza de Regatas en nombre de su presidente Jorge Aguirre Toum y otros dirigentes.

Las participantes femeninas del Mundial juvenil de natación en aguas abiertas

Los participantes masculinos del Mundial juvenil de natación en aguas abiertas

La delegación mendocina al Mundial juvenil de natación en aguas abiertas

  • Martina Delpodio, y Valentino Cherusen: nadadores.
  • Gabriela Llera: protesorera de la Confederación Argentina de Natación
  • Roberto Delpodio: integrante del cuerpo técnico nacional.
  • Claudio Capezzone: entrenador personal de Valentino y Martina.

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