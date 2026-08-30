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Póker del 10

Lionel Messi marcó 4 tantos en la goleada de Inter Miami frente a Montreal

El Inter Miami ganó 7 a 1 y Lionel Messi marcó cuatro goles ante el equipo de Alexis Sánchez, ex compañero en el Barcelona

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi anotó 4 goles.

Lionel Messi anotó 4 goles.

Lionel Messi protagonizó una velada memorable con la camiseta de Inter Miami al comandar la contundente victoria 7-1 frente a Montréal en el marco de la Major League Soccer. El astro rosarino fue la gran figura del espectáculo tras despacharse con cuatro conquistas que aseguraron los tres puntos para el elenco estadounidense.

Con esta abultada cosecha, el conjunto miamense se mantiene firme en la segunda ubicación de la Conferencia Este, guardando una distancia de diez unidades respecto al puntero Nashville.

La arremetida goleadora comenzó a los 20 minutos por intermedio de Casemiro, aunque el cuadro canadiense logró igualar transitoriamente mediante Fabian Herbers.

Inter Miami gole&oacute; al equipo de Alexis S&aacute;nchez con un Lionel Messi goleador.

Inter Miami goleó al equipo de Alexis Sánchez con un Lionel Messi goleador.

Lionel Messi convirtió 4 goles

Antes de finalizar la etapa inicial, el atacante argentino destrabó la paridad a través de un disparo a balón parado ejecutado desde las cercanías del vértice derecho del área grande.

Durante la segunda mitad, el rosarino desplegó su categoría individual al iniciar una incursión con pelota dominada desde larga distancia, eludiendo rivales con su perfil zurdo para convertir el 3-1 transitorio.

Posteriormente, la brecha en el marcador continuó ampliándose gracias a las anotaciones de Luis Suárez y Alexander Shaw.

Lionel Messi y una definici&oacute;n con calidad.

Lionel Messi y una definición con calidad.

Presión alta, asistencia de De Paul y un tiro libre de Lionel Messi

El tercer festejo de la cuenta personal del 10 llegó como consecuencia de una asfixiante presión colectiva en territorio rival. Rodrigo De Paul recuperó la esférica y habilitó a Messi, quien definió con soltura en el mano a mano frente a Gillier para extender la ventaja.

Finalmente, cuando se disputaba el sexto minuto del tiempo añadido, el capitán selló su póker con otra ejecución de tiro libre desde la medialuna, acomodando el balón junto al poste izquierdo del arquero para decretar el 7-1 definitivo que mantiene a Las Garzas a la caza de la cima de su zona.

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