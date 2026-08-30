Lionel Messi marcó 4 tantos en la goleada de Inter Miami frente a Montreal

Inter Miami goleó al equipo de Alexis Sánchez con un Lionel Messi goleador.

Lionel Messi convirtió 4 goles

Antes de finalizar la etapa inicial, el atacante argentino destrabó la paridad a través de un disparo a balón parado ejecutado desde las cercanías del vértice derecho del área grande.

Durante la segunda mitad, el rosarino desplegó su categoría individual al iniciar una incursión con pelota dominada desde larga distancia, eludiendo rivales con su perfil zurdo para convertir el 3-1 transitorio.

Posteriormente, la brecha en el marcador continuó ampliándose gracias a las anotaciones de Luis Suárez y Alexander Shaw.

Lionel Messi y una definición con calidad.

Presión alta, asistencia de De Paul y un tiro libre de Lionel Messi

El tercer festejo de la cuenta personal del 10 llegó como consecuencia de una asfixiante presión colectiva en territorio rival. Rodrigo De Paul recuperó la esférica y habilitó a Messi, quien definió con soltura en el mano a mano frente a Gillier para extender la ventaja.

Finalmente, cuando se disputaba el sexto minuto del tiempo añadido, el capitán selló su póker con otra ejecución de tiro libre desde la medialuna, acomodando el balón junto al poste izquierdo del arquero para decretar el 7-1 definitivo que mantiene a Las Garzas a la caza de la cima de su zona.