Godoy Cruz juega frente a San Telmo en el Feliciano Gambarte: hora, TV y probables formaciones

Este domingo Godoy Cruz jugará frente a San Telmo, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 27 de la Primera Nacional. El encuentro entre el Tomba y el Candombero se disputará desde las 18 en el estadio Feliciano Gambarte.
Godoy Cruz jugará con San Telmo, este domingo a las 18 en el Gambarte por la fecha 27 de la Primera Nacional. El Tomba viene de caer ante Deportivo Madryn
Este domingo Godoy Cruz jugará frente a San Telmo, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 27 de la Primera Nacional. El encuentro entre el Tomba y el Candombero se disputará desde las 18 en el estadio Feliciano Gambarte.
El encargado de impartir justicia será Federico Benítez; el match será transmitido por Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.
El Tomba buscará volver al triunfo en su estadio, tras la derrota por 2 a 0 ante Deportivo Madryn, en el partido que jugó el pasado martes de visitante por la fecha 21. Esa noche se rumoreó que el DT tombino, Pablo De Muner, podía irse, pero al final nada se confirmó al respecto.
Godoy Cruz llega a este encuentro con 40 puntos y se encuentra 6to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.
El conjunto conducido por Pablo De Muner está a 12 puntos del líder Ferro y ha quedado lejos para alcanzar el primer puesto cuando quedan 10 partidos por jugar. En 26 encuentros disputados, ganó once, empató siete y perdió ocho partidos.
San Telmo, el rival de Godoy Cruz, viene de ganarle por 2 a 1 a Acassuso en condición de visitante, en el partido pendiente de la fecha 21. El equipo dirigido por Aníbal Bigheri consiguió una victoria clave en la pelea por la permanencia, logró sumar de a tres tras tres partidos sin poder ganar (llevaba un empate y dos derrotas).
En la tabla de posiciones suma 27 unidades. Estos puntos son producto de seis victorias, nueve empates y once derrotas.
En la primera rueda Godoy Cruz perdió 2 a 0 ante San Telmo, por la novena fecha, en el partido que se jugó en el estadio Doctor Osvaldo Baletto en la Isla Maciel. El encuentro se disputó el pasado 11 de abril y el equipo era dirigido por Mariano Toedtli.
Probables formaciones: