Godoy Cruz juega frente a San Telmo en el Feliciano Gambarte: hora, TV y probables formaciones

Godoy Cruz llega a este encuentro con 40 puntos y se encuentra 6to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.

El conjunto conducido por Pablo De Muner está a 12 puntos del líder Ferro y ha quedado lejos para alcanzar el primer puesto cuando quedan 10 partidos por jugar. En 26 encuentros disputados, ganó once, empató siete y perdió ocho partidos.

Cómo llega San Telmo, el rival de Godoy Cruz

San Telmo, el rival de Godoy Cruz, viene de ganarle por 2 a 1 a Acassuso en condición de visitante, en el partido pendiente de la fecha 21. El equipo dirigido por Aníbal Bigheri consiguió una victoria clave en la pelea por la permanencia, logró sumar de a tres tras tres partidos sin poder ganar (llevaba un empate y dos derrotas).

Pablo De Muner es el DT de Godoy Cruz.

En la tabla de posiciones suma 27 unidades. Estos puntos son producto de seis victorias, nueve empates y once derrotas.

El Tomba buscará la revancha ante San Telmo

En la primera rueda Godoy Cruz perdió 2 a 0 ante San Telmo, por la novena fecha, en el partido que se jugó en el estadio Doctor Osvaldo Baletto en la Isla Maciel. El encuentro se disputó el pasado 11 de abril y el equipo era dirigido por Mariano Toedtli.

Probables formaciones: