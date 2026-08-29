Los Leones van por el bronce ante Países Bajos: cuándo juegan y dónde verlo

Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped en Wavre. Tomás Domene marcó el 1-1 transitorio con su noveno gol del torneo, pero no alcanzó para superar a los vigentes campeón del mundo.
Luego de caer ante Alemania en semifinales, Los Leones buscarán subirse al podio cuando enfrenten a Países Bajos
Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped en Wavre. Tomás Domene marcó el 1-1 transitorio con su noveno gol del torneo, pero no alcanzó para superar a los vigentes campeón del mundo.
Este domingo 30 de agosto, desde las 9 (hora de Argentina), la Albiceleste enfrentará a Países Bajos por la medalla de bronce. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena y se transmitirá por ESPN 2 y Disney+ Premium.
Los Leones buscarán cerrar su participación en Bélgica e igualar la histórica actuación en la edición de La Haya 2014, cuando conquistaron la medalla de bronce tras vencer 2-0 a Inglaterra.
El cruce frente a los neerlandeses, quienes cayeron 4-3 ante España en la otra semifinal, tendrá además un condimento especial: representará una revancha directa tras la derrota 3-1 sufrida ante ellos en la segunda fecha de la fase de grupos del actual certamen.
En la semifinal frente a Alemania, los dos goles del vencedor fueron convertidos por Justus Weigand. Pese al descuento de Domene, la potencia de los europeos prevaleció y disputarán el título mundial este domingo a partir de las 11.30 ante la revelación española. Por su parte, Los Leones intentarán subirse al tercer escalón del podio mundialista.