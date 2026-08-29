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Los Leones van por el bronce ante Países Bajos: cuándo juegan y dónde verlo

Luego de caer ante Alemania en semifinales, Los Leones buscarán subirse al podio cuando enfrenten a Países Bajos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los Leones buscarán subirse al podio del Mundial 2026.

Los Leones buscarán subirse al podio del Mundial 2026.

Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped en Wavre. Tomás Domene marcó el 1-1 transitorio con su noveno gol del torneo, pero no alcanzó para superar a los vigentes campeón del mundo.

Este domingo 30 de agosto, desde las 9 (hora de Argentina), la Albiceleste enfrentará a Países Bajos por la medalla de bronce. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena y se transmitirá por ESPN 2 y Disney+ Premium.

Los Leones jugar&aacute;n con Pa&iacute;ses Bajos.

Los Leones jugarán con Países Bajos.

Los Leones juegan por el bronce

Los Leones buscarán cerrar su participación en Bélgica e igualar la histórica actuación en la edición de La Haya 2014, cuando conquistaron la medalla de bronce tras vencer 2-0 a Inglaterra.

El cruce frente a los neerlandeses, quienes cayeron 4-3 ante España en la otra semifinal, tendrá además un condimento especial: representará una revancha directa tras la derrota 3-1 sufrida ante ellos en la segunda fecha de la fase de grupos del actual certamen.

En la semifinal frente a Alemania, los dos goles del vencedor fueron convertidos por Justus Weigand. Pese al descuento de Domene, la potencia de los europeos prevaleció y disputarán el título mundial este domingo a partir de las 11.30 ante la revelación española. Por su parte, Los Leones intentarán subirse al tercer escalón del podio mundialista.

Los Leones jugar&aacute;n por el tercer puesto.

Los Leones jugarán por el tercer puesto.

Los datos del partido

  • Día: Domingo 30 de agosto.
  • Hora: 9 (hora de Argentina).
  • Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre (Bélgica).
  • Televisión: ESPN 2.
  • Streaming: Disney+ Premium (disponible también para usuarios de Flow, Telecentro Play y DGO).

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