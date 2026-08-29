Los Leones van por el bronce ante Países Bajos: cuándo juegan y dónde verlo

Este domingo 30 de agosto, desde las 9 (hora de Argentina), la Albiceleste enfrentará a Países Bajos por la medalla de bronce. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena y se transmitirá por ESPN 2 y Disney+ Premium.

Los Leones jugarán con Países Bajos.

Los Leones juegan por el bronce

Los Leones buscarán cerrar su participación en Bélgica e igualar la histórica actuación en la edición de La Haya 2014, cuando conquistaron la medalla de bronce tras vencer 2-0 a Inglaterra.