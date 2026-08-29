"Son jugadas grises": Germán Delfino rompió el silencio y justificó la polémica patada de Flores en Boca-Lanús

"Nosotros analizamos la acción en la cabina, nos dio que va de costado el jugador de Boca, ambos con las piernas en el aire, golpea con el taco del botín, no es un golpe pleno, es una fuerza media", comenzó en su charla con El Gráfico.

Sobre la jugada, Delfino continuó: "El jugador de Lanús se levantó a los 40 segundos sin atención médica, ahí te das cuenta que el golpe no tuvo la fuerza de lo que parece en una sola cámara lenta súper slow que se ve el golpe".

Acto seguido le dio la derecha a Pablo Dóvalo, quien en el campo de juego decidió sacarle amarilla al juvenil de Boca: "Para nosotros también era una acción temeraria como considero el árbitro en campo. Es totalmente interpretativa".

"Ojalá pongan el audio de nuestro análisis, pueden estar de acuerdo o no, son jugadas grises", manifestó sobre su deseo de que se de a conocer lo que charlaron en la cabina del VAR.

Por último, al ser consultado sobre el revuelo que se armó en torno a la polémica jugada, Delfino aclaró que se mantuvo al margen del revuelo mediático: "No vi nada post partido".