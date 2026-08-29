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Atlético Club San Martín y FADEP se enfrentan en un partido de la Reválida del Federal A

Atlético Club San Martín y FADEP jugarán este sábado a las 20.30 en el Este, en el choque de equipos mendocinos, por la sexta fecha de la Reválida del Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Club San Martín y FADEP se enfrentarán en el Este, por el Federal A. Los DT Alejandro Abaurre y Diego Pozo estarán frente a frente.

Atlético Club San Martín y FADEP se enfrentarán en el Este, por el Federal A. Los DT Alejandro Abaurre y Diego Pozo estarán frente a frente.

Este sábado desde las 20 .30 habrá un choque de equipos mendocinos. Se enfrentarán el Atlético Club San Martín y FADEP por la sexta fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A. El partido se jugará en el estadio Libertador General San Martín y bajo el arbitraje de Franco Morón.

Es un cotejo entre dos elencos mendocinos que promete mucho. De un lado estará Alejandro Abaurre, el DT del Chacarero, y del otro Diego Pozo, el conductor del equipo de Russell.

Leonardo Rodríguez es el arquero del Atlético San Martín.

Leonardo Rodríguez es el arquero del Atlético San Martín.

Así llega el Atlético San Martín

El Chacarero acumula 11 puntos y es el puntero e invicto del grupo; viene de empatar sin goles como visitante ante Germinal de Rawson. El equipo de Alejandro Abaurre en 5 partidos disputados cosechó 3 triunfos y dos empates y buscará un nuevo triunfo en su estadio, donde se espera una gran convocatoria.

Cristian Aracena es el arquero de FADEP.

Cristian Aracena es el arquero de FADEP.

Cómo viene FADEP

FADEP viene de lograr un triunfo por 2 a 0 como local ante Sol de Mayo de Viedma y cortó una racha negativa de tres partidos consecutivos sin poder ganar. El equipo dirigido por Diego Pozo tiene 7 puntos y está dentro de los 5 equipos que clasifican a la siguiente etapa.

Hay promesa de buen fútbol de este San Martín que es puntero e invicto con 11 puntos y FADEP, que acumula siete unidades y está a 4 puntos.

Los dos partidos donde se enfrentaron en la primera fase no se sacaron diferencias. Ambos encuentros fueron empates, el primero fue 1 a 1, en el Este y el último terminó 0 a 0, en FADEP.

Probables formaciones:

  • Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Joaquín León, Iván Paz, Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo; Franco Saucedo y Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.
  • FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayan Sosa y Federico Pérez; Diego Tonetto, Lucas Ramírez, Brian Zabaleta y Julián Pérez; Leandro Soria y Matías Persia. DT: Diego Pozo.
  • Estadio: Atlético San Martín.
  • Árbitro: Franco Morón.
  • Hora: 20.30.

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