Atlético Club San Martín y FADEP se enfrentan en un partido de la Reválida del Federal A

Cristian Aracena es el arquero de FADEP.
Cómo viene FADEP
FADEP viene de lograr un triunfo por 2 a 0 como local ante Sol de Mayo de Viedma y cortó una racha negativa de tres partidos consecutivos sin poder ganar. El equipo dirigido por Diego Pozo tiene 7 puntos y está dentro de los 5 equipos que clasifican a la siguiente etapa.
Hay promesa de buen fútbol de este San Martín que es puntero e invicto con 11 puntos y FADEP, que acumula siete unidades y está a 4 puntos.
Los dos partidos donde se enfrentaron en la primera fase no se sacaron diferencias. Ambos encuentros fueron empates, el primero fue 1 a 1, en el Este y el último terminó 0 a 0, en FADEP.
Probables formaciones:
- Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Joaquín León, Iván Paz, Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo; Franco Saucedo y Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.
- FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayan Sosa y Federico Pérez; Diego Tonetto, Lucas Ramírez, Brian Zabaleta y Julián Pérez; Leandro Soria y Matías Persia. DT: Diego Pozo.
- Estadio: Atlético San Martín.
- Árbitro: Franco Morón.
- Hora: 20.30.