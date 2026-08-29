Atlético Club San Martín y FADEP se enfrentan en un partido de la Reválida del Federal A

Cristian Aracena es el arquero de FADEP.

Cómo viene FADEP

FADEP viene de lograr un triunfo por 2 a 0 como local ante Sol de Mayo de Viedma y cortó una racha negativa de tres partidos consecutivos sin poder ganar. El equipo dirigido por Diego Pozo tiene 7 puntos y está dentro de los 5 equipos que clasifican a la siguiente etapa.

Hay promesa de buen fútbol de este San Martín que es puntero e invicto con 11 puntos y FADEP, que acumula siete unidades y está a 4 puntos.

Los dos partidos donde se enfrentaron en la primera fase no se sacaron diferencias. Ambos encuentros fueron empates, el primero fue 1 a 1, en el Este y el último terminó 0 a 0, en FADEP.

Probables formaciones: