Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: fechas y horarios para sus próximos duelos en el Torneo Clausura

Precisamente, en la octava ronda del Torneo Clausura, ya se dieron a conocer las fechas y horarios para los encuentros de los mendocinos contra los dos equipos más populares del país. Gimnasia enfrenta a Boca en el Víctor Legrotaglie el sábado 5, a las 16.30; e Independiente Rivadavia visita a River en el Monumental, el domingo 6, a las 19.15.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Boca Juniors en su estadio el sábado 5 de septiembre.

El fixture completo de las fechas 8ª a la 11ª del Torneo Clausura

Fecha 8

Viernes 4 de septiembre