Lo más destacado de los próximos compromisos (fecha 8ª a las 11ª) de los dos equipos mendocinos que juegan en la máxima categoría del fútbol argentino serán los duelos de Independiente Rivadavia visitando a River, y Gimnasia y Esgrima recibiendo a Boca. Esto será en la 8ª fecha.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: fechas y horarios para sus próximos duelos en el Torneo Clausura
La Liga Profesional difundió el fixture de las fechas 8ª a la 11ª del Torneo Clausura. Cuándo juegan Independiente Rivadavia con River y Gimnasia con Boca
Precisamente, en la octava ronda del Torneo Clausura, ya se dieron a conocer las fechas y horarios para los encuentros de los mendocinos contra los dos equipos más populares del país. Gimnasia enfrenta a Boca en el Víctor Legrotaglie el sábado 5, a las 16.30; e Independiente Rivadavia visita a River en el Monumental, el domingo 6, a las 19.15.
El fixture completo de las fechas 8ª a la 11ª del Torneo Clausura
Fecha 8
Viernes 4 de septiembre
- 16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B)
- 19.00 Belgrano – Huracán (Zona B)
- 19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A)
Sábado 5 de septiembre
- 13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B)
- 14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B)
- 16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A)
- 19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A)
- 21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A)
Domingo 6 de septiembre
- 14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal)
- 17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A)
- 17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A)
- 19.15 River – Ind. Rivadavia (Zona B)
- 21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B)
Lunes 7 de septiembre
- 19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B)
- 21.15 Unión – Instituto (Zona A)
Fecha 9
Viernes 11 de septiembre
- 17.00 Newell’s – Vélez (Zona A)
- 20.00 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Sábado 12 de septiembre
- 14.45 Ind. Rivadavia – Aldosivi (Zona B)
- 14.45 Estudiantes – Platense (Zona A)
- 17.00 Atlético Tucumán – River (Zona B)
- 19.15 Boca – Central Córdoba (Zona A)
- 21.30 Talleres – Unión (Zona A)
Domingo 13 de septiembre
- 14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B)
- 14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B)
- 17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B)
- 19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A)
- 21.30 Huracán – Racing (Zona B)
Lunes 14 de septiembre
- 19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A)
- 19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B)
- 21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal)
Fecha 10
Viernes 18 de septiembre
- 19.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A)
- 21.15 Racing – Sarmiento (Zona B)
Sábado 19 de septiembre
- 14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B)
- 14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A)
- 16.45 Unión – Independiente (Zona A)
- 19.00 River – Huracán (Zona B)
- 21.15 Instituto – Talleres (Zona A)
Domingo 20 de septiembre
- 14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A)
- 17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B)
- 17.00 Platense – Newell’s (Zona A)
- 19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.30 Vélez – Tigre (Interzonal)
Lunes 21 de septiembre
- 14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia (Zona B)
- 21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A)
Fecha 11
Viernes 2 de octubre
- 19.15 Independiente – Instituto (Zona A)
- 21.30 Ind. Rivadavia – Gimnasia (Zona B)
Sábado 3 de octubre
- 14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A)
- 17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B)
- 17.00 Newell’s – Lanús (Zona A)
- 19.15 Argentinos – Tigre (Zona B)
- 21.30 Huracán – Aldosivi (Zona B)
Domingo 4 de octubre
- 14.45 Sarmiento – River (Zona B)
- 17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal)
- 19.15 Boca – Unión (Zona A)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B)
Lunes 5 de octubre
- 16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A)
- 19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 19.00 Vélez – Platense (Zona A)
- 21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B)