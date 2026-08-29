Inicio Fútbol Independiente Rivadavia
TORNEO CLAUSURA

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: fechas y horarios para sus próximos duelos en el Torneo Clausura

La Liga Profesional difundió el fixture de las fechas 8ª a la 11ª del Torneo Clausura. Cuándo juegan Independiente Rivadavia con River y Gimnasia con Boca

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Independiente Rivadavia visita a River en el Monumental, y Gimnasia recibe a Boca en el Parque, por la 8ª fecha del Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia visita a River en el Monumental, y Gimnasia recibe a Boca en el Parque, por la 8ª fecha del Torneo Clausura.

Lo más destacado de los próximos compromisos (fecha 8ª a las 11ª) de los dos equipos mendocinos que juegan en la máxima categoría del fútbol argentino serán los duelos de Independiente Rivadavia visitando a River, y Gimnasia y Esgrima recibiendo a Boca. Esto será en la 8ª fecha.

Precisamente, en la octava ronda del Torneo Clausura, ya se dieron a conocer las fechas y horarios para los encuentros de los mendocinos contra los dos equipos más populares del país. Gimnasia enfrenta a Boca en el Víctor Legrotaglie el sábado 5, a las 16.30; e Independiente Rivadavia visita a River en el Monumental, el domingo 6, a las 19.15.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Boca Juniors en su estadio el s&aacute;bado 5 de septiembre.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Boca Juniors en su estadio el sábado 5 de septiembre.

El fixture completo de las fechas 8ª a la 11ª del Torneo Clausura

Fecha 8

Viernes 4 de septiembre

  • 16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B)
  • 19.00 Belgrano – Huracán (Zona B)
  • 19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A)

Sábado 5 de septiembre

  • 13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B)
  • 14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B)
  • 16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A)
  • 19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A)
  • 21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A)

Domingo 6 de septiembre

  • 14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal)
  • 17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A)
  • 19.15 River – Ind. Rivadavia (Zona B)
  • 21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 7 de septiembre

  • 19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B)
  • 21.15 Unión – Instituto (Zona A)

Fecha 9

Viernes 11 de septiembre

  • 17.00 Newell’s – Vélez (Zona A)
  • 20.00 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Sábado 12 de septiembre

  • 14.45 Ind. Rivadavia – Aldosivi (Zona B)
  • 14.45 Estudiantes – Platense (Zona A)
  • 17.00 Atlético Tucumán – River (Zona B)
  • 19.15 Boca – Central Córdoba (Zona A)
  • 21.30 Talleres – Unión (Zona A)

Domingo 13 de septiembre

  • 14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B)
  • 14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B)
  • 17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B)
  • 19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A)
  • 21.30 Huracán – Racing (Zona B)

Lunes 14 de septiembre

  • 19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A)
  • 19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B)
  • 21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal)

Fecha 10

Viernes 18 de septiembre

  • 19.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 21.15 Racing – Sarmiento (Zona B)

Sábado 19 de septiembre

  • 14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B)
  • 14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 16.45 Unión – Independiente (Zona A)
  • 19.00 River – Huracán (Zona B)
  • 21.15 Instituto – Talleres (Zona A)

Domingo 20 de septiembre

  • 14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A)
  • 17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B)
  • 17.00 Platense – Newell’s (Zona A)
  • 19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 21.30 Vélez – Tigre (Interzonal)

Lunes 21 de septiembre

  • 14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia (Zona B)
  • 21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A)

Fecha 11

Viernes 2 de octubre

  • 19.15 Independiente – Instituto (Zona A)
  • 21.30 Ind. Rivadavia – Gimnasia (Zona B)

Sábado 3 de octubre

  • 14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A)
  • 17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B)
  • 17.00 Newell’s – Lanús (Zona A)
  • 19.15 Argentinos – Tigre (Zona B)
  • 21.30 Huracán – Aldosivi (Zona B)

Domingo 4 de octubre

  • 14.45 Sarmiento – River (Zona B)
  • 17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal)
  • 19.15 Boca – Unión (Zona A)
  • 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B)

Lunes 5 de octubre

  • 16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 19.00 Vélez – Platense (Zona A)
  • 21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B)

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar