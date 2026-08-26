Árbitros confirmados para la séptima fecha: todas las designaciones

- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Belén Bevilacqua.
Más tarde, desde las 21.30, Independiente Rivadavia recibirá en el Estadio Bautista Gargantini a Racing en un partido que tiene a Álvaro Carranza como juez designado y en el VAR estará Hector Paletta.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- Árbitro asistente 1: Federico Cano.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez.
- VAR: Hector Paletta.
- AVAR: Lucas Germanota.
Antes, el viernes 28, Boca recibirá a las 21.30 en su cancha a Lanús con arbitraje de Pablo Dóvalo y River visitará a Banfield desde las 15 del domingo y el juez principal será Leandro Rey Hilfer.
Los árbitros de la séptima fecha del Torneo Clausura
Viernes 28 de agosto
19.00 Unión – Sarmiento (Interzonal)
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari.
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- AVAR: Lucas Pardo.
21.30 Boca – Lanús (Zona A)
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez.
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Javier Uziga.
Sábado 29 de agosto
14.45 Riestra – Vélez (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano.
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Sebastián Bresba.
17.00 Rosario Central – Gimnasia LP (Zona B)
- Árbitro: Darío Herrera.
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
- Árbitro asistente 2: José Castelli.
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Mariana De Almeida.
19.00 Huracán – Estudiantes RC (Zona B)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Gisella Bosso.
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Árbitro asistente 1: Pablo González.
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.
- Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo.
- VAR: Bryan Ferreyra.
- AVAR: Diego Romero.
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina.
- Cuarto árbitro: Franco Rioja.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Gastón Suárez.
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Nelson Sosa.
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez.
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- AVAR: Carla López.
Sebastián Zunino dirigirá a Gimnasia y Esgrima frente a Independiente.
19.15 Independiente – Gimnasia y Esgrima (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Belén Bevilacqua.
Álvaro Carranza estará en Independiente Rivadavia y Racing.
21.30 Independiente Rivadavia – Racing (Zona B)
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- Árbitro asistente 1: Federico Cano.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez.
- VAR: Hector Paletta.
- AVAR: Lucas Germanota.
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
- Árbitro: Juan Pablo Loustau.
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti.
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.
- VAR: Andrés Merlos.
- AVAR: Gastón Monsón Brizuela.
19.00 Estudiantes LP – Newell's (Zona A)
- Árbitro: Juan Pafundi.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.
- Cuarto árbitro: Damian Rubino.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Daniel Zamora.
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello.
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
- Árbitro asistente 2: Diego Martin.
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- AVAR: Nahuel Viñas.
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Javier Mihura.