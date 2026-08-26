Inicio Ovación Fútbol árbitros
Mendoza vs Avellaneda

Árbitros confirmados para la séptima fecha: todas las designaciones

Se dieron a conocer los árbitros que dirigirán en la séptima fecha, entre ellos a los réferis de Independiente Rivadavia y Gimnasia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Sebastián Zunino será el árbitro del Lobo en su visita al Rojo.

Sebastián Zunino será el árbitro del Lobo en su visita al Rojo.

La AFA dio a conocer los árbitros designados para la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional donde los equipos mendocinos de Primera se enfrentarán a los conjuntos de Avellaneda: Gimnasia y Esgrima visitará a Independiente e Independiente Rivadavia recibirá a Racing.

Además, Boca jugará en La Bombonera contra Lanús el viernes mientras que River visitará a Banfield el domingo.

Los árbitros de Gimnasia e Independiente Rivadavia

El domingo 30 de agosto Gimnasia visitará a Independiente a partir de las 19.15 en el Estadio Libertadores de América con arbitraje de Sebatián Zunino mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • AVAR: Belén Bevilacqua.

Más tarde, desde las 21.30, Independiente Rivadavia recibirá en el Estadio Bautista Gargantini a Racing en un partido que tiene a Álvaro Carranza como juez designado y en el VAR estará Hector Paletta.

  • Árbitro: Álvaro Carranza.
  • Árbitro asistente 1: Federico Cano.
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez.
  • VAR: Hector Paletta.
  • AVAR: Lucas Germanota.

Antes, el viernes 28, Boca recibirá a las 21.30 en su cancha a Lanús con arbitraje de Pablo Dóvalo y River visitará a Banfield desde las 15 del domingo y el juez principal será Leandro Rey Hilfer.

Los árbitros de la séptima fecha del Torneo Clausura

Viernes 28 de agosto

19.00 Unión – Sarmiento (Interzonal)

  • Árbitro: Pablo Echavarría.
  • Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari.
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.
  • VAR: Hernán Mastrángelo.
  • AVAR: Lucas Pardo.

21.30 Boca – Lanús (Zona A)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
  • Árbitro asistente 2: Hugo Páez.
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
  • VAR: Germán Delfino.
  • AVAR: Javier Uziga.

Sábado 29 de agosto

14.45 Riestra – Vélez (Zona A)

  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
  • Árbitro asistente 2: Joaquin Badano.
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.
  • VAR: Diego Ceballos.
  • AVAR: Sebastián Bresba.

17.00 Rosario Central – Gimnasia LP (Zona B)

  • Árbitro: Darío Herrera.
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
  • Árbitro asistente 2: José Castelli.
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva.
  • VAR: José Carreras.
  • AVAR: Mariana De Almeida.

19.00 Huracán – Estudiantes RC (Zona B)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.
  • Cuarto árbitro: Fernando Echenique.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • AVAR: Gisella Bosso.

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Árbitro asistente 1: Pablo González.
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.
  • Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo.
  • VAR: Bryan Ferreyra.
  • AVAR: Diego Romero.

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

  • Árbitro: Sebastián Martínez.
  • Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.
  • Árbitro asistente 2: Mario Bardina.
  • Cuarto árbitro: Franco Rioja.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • AVAR: Gastón Suárez.

Domingo 30 de agosto

15.00 Banfield – River (Zona B)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
  • Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • AVAR: Nelson Sosa.

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
  • Árbitro asistente 2: Iván Núñez.
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba.
  • VAR: Nicolás Lamolina.
  • AVAR: Carla López.
Sebasti&aacute;n Zunino dirigir&aacute; a Gimnasia y Esgrima frente a Independiente.

Sebastián Zunino dirigirá a Gimnasia y Esgrima frente a Independiente.

19.15 Independiente – Gimnasia y Esgrima (Zona A)

  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • AVAR: Belén Bevilacqua.
&Aacute;lvaro Carranza estar&aacute; en Independiente Rivadavia y Racing.

Álvaro Carranza estará en Independiente Rivadavia y Racing.

21.30 Independiente Rivadavia – Racing (Zona B)

  • Árbitro: Álvaro Carranza.
  • Árbitro asistente 1: Federico Cano.
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez.
  • VAR: Hector Paletta.
  • AVAR: Lucas Germanota.

Lunes 31 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

  • Árbitro: Juan Pablo Loustau.
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti.
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.
  • VAR: Andrés Merlos.
  • AVAR: Gastón Monsón Brizuela.

19.00 Estudiantes LP – Newell's (Zona A)

  • Árbitro: Juan Pafundi.
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.
  • Cuarto árbitro: Damian Rubino.
  • VAR: Sebastián Habib.
  • AVAR: Daniel Zamora.

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)

  • Árbitro: Facundo Tello.
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
  • Árbitro asistente 2: Diego Martin.
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio.
  • VAR: Fabrizio Llobet.
  • AVAR: Nahuel Viñas.

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.
  • Cuarto árbitro: Valentín Pompei.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • AVAR: Javier Mihura.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas