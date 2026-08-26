Taty Castellanos volvió a convertir y West Ham goleó a Southampton en la Carabao Cup

La modificación dio frutos en el desarrollo del juego muy rápidamente. Un cuarto de hora después de su ingreso, el ex jugador de la Lazio aprovechó una asistencia hacia atrás de Joel Veltman para empujar el balón con el arco vacío, decretando el 3 a 1 parcial antes de que Jarrod Bowen sellara las cifras definitivas.
De esta manera el West Ham levantó la cabeza tras un debut complicado en la Championship donde registra un partido perdido y uno empatado.
Así celebró el club el gol de Taty Castellanos.
Taty Castellanos está enchufado
Por su parte, este nuevo grito le permite al mendocino liderar la tabla de artilleros de la Carabao Cup al alcanzar un total de tres conquistas en lo que va de la competencia.
El delantero comparte la cima del ranking de goleadores junto a Ched Evans y Harry Leonard.