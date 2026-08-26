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Su tercer gol en el certamen

Taty Castellanos volvió a convertir y West Ham goleó a Southampton en la Carabao Cup

Los Hammers ganaron 4 a 1 y Taty Castellanos convirtió el tercer tanto para que su equipo clasifique a la tercera ronda del certamen inglés

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Taty Castellanos convirtió su tercer gol en la Carabao Cup.

Taty Castellanos convirtió su tercer gol en la Carabao Cup.

En la temporada 2025/26 el West Ham perdió la categoría y aunque hubo rumores sobre el posible traspaso del mendocino Taty Castellanos, esto finalmente no sucedió y el delantero se quedó para disputar la Championship. Allí tuvo tuvo un arranque malo (un partido perdido y un empate), pero en la Carabao Cup les está yendo bien.

El conjunto londinense selló su clasificación a la tercera instancia de la Copa de la Liga de Inglaterra tras imponerse con un contundente 4 a 1 frente a Southampton en condición de visitante.

Taty Castellanos volvi&oacute; a convertir por el certamen ingl&eacute;s.

Taty Castellanos volvió a convertir por el certamen inglés.

Taty Castellanos volvió a convertir

El compromiso disputado en el St. Mary's Stadium tuvo al elenco dirigido por Nuno Espirito Santo arriba en el marcador gracias a un doblete firmado por Joshua Ajala. Con el resultado favorable por 2-1, el entrenador portugués decidió mandar a la cancha al delantero mendocino a los 14 minutos del período complementario.

La modificación dio frutos en el desarrollo del juego muy rápidamente. Un cuarto de hora después de su ingreso, el ex jugador de la Lazio aprovechó una asistencia hacia atrás de Joel Veltman para empujar el balón con el arco vacío, decretando el 3 a 1 parcial antes de que Jarrod Bowen sellara las cifras definitivas.

De esta manera el West Ham levantó la cabeza tras un debut complicado en la Championship donde registra un partido perdido y uno empatado.

As&iacute; celebr&oacute; el club el gol de Taty Castellanos.

Así celebró el club el gol de Taty Castellanos.

Taty Castellanos está enchufado

Por su parte, este nuevo grito le permite al mendocino liderar la tabla de artilleros de la Carabao Cup al alcanzar un total de tres conquistas en lo que va de la competencia.

El delantero comparte la cima del ranking de goleadores junto a Ched Evans y Harry Leonard.

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