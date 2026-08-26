Taty Castellanos volvió a convertir y West Ham goleó a Southampton en la Carabao Cup

El conjunto londinense selló su clasificación a la tercera instancia de la Copa de la Liga de Inglaterra tras imponerse con un contundente 4 a 1 frente a Southampton en condición de visitante.

Taty Castellanos volvió a convertir por el certamen inglés.

Taty Castellanos volvió a convertir

El compromiso disputado en el St. Mary's Stadium tuvo al elenco dirigido por Nuno Espirito Santo arriba en el marcador gracias a un doblete firmado por Joshua Ajala. Con el resultado favorable por 2-1, el entrenador portugués decidió mandar a la cancha al delantero mendocino a los 14 minutos del período complementario.