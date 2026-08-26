Pésimas noticias para Boca: Tomás Aranda sufrió una grave lesión y es baja para lo que resta del 2026

Aranda será baja en Boca por lo que resta de la temporada.
De inmediato se le realizaron estudios y los resultados confirmaron la fractura de su peroné de la pierna derecha. La tibia, por fortuna, no estuvo comprometida en la lesión.
El futbolista de 19 años deberá ser intervenido quirúrgicamente y su recuperación demandará entre 3 y 6 meses de acuerdo a cómo evolucione durante la rehabilitación. De esta manera Boca pierde a un jugador fundamental, revulsivo y con llegada al área, que deberá ser reemplazado por Arruabarrena en lo que resta de la temporada. Incluso en Copa Sudamericana donde el Xeneize espera en cuartos de final por San Pablo.