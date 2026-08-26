Pésimas noticias para Boca: Tomás Aranda sufrió una grave lesión y es baja para lo que resta del 2026

Rodolfo Arruabarrena pierde una pieza fundamental también de cara a la Copa Sudamericana en la que Boca se encuentra en los cuartos de final.

Tomás Aranda sufrió una grave lesión y es baja en Boca

La práctica de este miércoles dejó una mala noticia en Boca ya que el juvenil Tomás Aranda sufrió una grave lesión. Durante un rondo en el entrenamiento, al jugador se le trabó la pierna en el césped y cayó al suelo con claros gestos de dolor.