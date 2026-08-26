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Pésimas noticias para Boca: Tomás Aranda sufrió una grave lesión y es baja para lo que resta del 2026

Tomás Aranda sufrió una grave lesión en el entrenamiento matutino de Boca de este miércoles

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Tomás Aranda sufrió una lesión durante el entrenamiento de Boca. 

Tomás Aranda sufrió una lesión durante el entrenamiento de Boca. 

Boca recibió una pésima noticia en la antesala del duelo ante Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura. En el entrenamiento matutino de este miércoles, Tomás Aranda sufrió una dura lesión que lo dejará al margen por lo que resta de la temporada.

Rodolfo Arruabarrena pierde una pieza fundamental también de cara a la Copa Sudamericana en la que Boca se encuentra en los cuartos de final.

Tomás Aranda sufrió una grave lesión y es baja en Boca

La práctica de este miércoles dejó una mala noticia en Boca ya que el juvenil Tomás Aranda sufrió una grave lesión. Durante un rondo en el entrenamiento, al jugador se le trabó la pierna en el césped y cayó al suelo con claros gestos de dolor.

Aranda ser&aacute; baja en Boca por lo que resta de la temporada.

Aranda será baja en Boca por lo que resta de la temporada.

De inmediato se le realizaron estudios y los resultados confirmaron la fractura de su peroné de la pierna derecha. La tibia, por fortuna, no estuvo comprometida en la lesión.

El futbolista de 19 años deberá ser intervenido quirúrgicamente y su recuperación demandará entre 3 y 6 meses de acuerdo a cómo evolucione durante la rehabilitación. De esta manera Boca pierde a un jugador fundamental, revulsivo y con llegada al área, que deberá ser reemplazado por Arruabarrena en lo que resta de la temporada. Incluso en Copa Sudamericana donde el Xeneize espera en cuartos de final por San Pablo.

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