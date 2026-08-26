La sorpresiva decisión de Julián Álvarez tras ser silbado en el Atlético de Madrid

Luego de un inicio de temporada convulsionado, sobre todo por las versiones de mercado y el clima tenso en las tribunas, Julián Álvarez tomó una decisión que encendió todas las alarmas en el seno del plantel dirigido por Diego "Cholo" Simeone.
El delantero de la Selección argentina atraviesa un momento delicado en el Colchonero tras los murmullos de la hinchada ¿Qué pasó en el último entrenamiento?
Luego de un inicio de temporada convulsionado, sobre todo por las versiones de mercado y el clima tenso en las tribunas, Julián Álvarez tomó una decisión que encendió todas las alarmas en el seno del plantel dirigido por Diego "Cholo" Simeone.
Tras el empate 2-2 frente al Villarreal en el Estadio Metropolitano, encuentro donde el delantero cordobés ingresó desde el banco de suplentes a los 66 minutos y fue recibido con chiflidos y reprobación por parte del público local, se esperaba su regreso habitual a los trabajos, sin embargo, la "Araña" sorprendió a todos al ausentarse al entrenamiento.
El futbolista no estuvo presente en la práctica matutina del Colchonero. Desde el club madrileño comunicaron oficialmente que la baja de Julián Álvarez se debió a un cuadro de indisposición física, restándole trascendencia pública al asunto.
No obstante, el faltazo en el entrenamiento se da en medio de una marcada ruptura dialéctica entre la fanaticada rojiblanca y Julián, por lo que da que pensar.
El motivo de la bronca de los hinchas radica en el manifiesto deseo del campeón del mundo de evaluar ofertas para marcharse al Barcelona, club que llegó a ofrecer 100 millones de euros por su pase, propuesta rechazada rotundamente por la dirigencia madrileña que remite a su contrato vigente hasta junio de 2030.
Pese a que desde la cúpula del club se le buscó una salida hacia la Premier League mediante el Arsenal, Álvarez descartó un retorno a Inglaterra, dejando la negociación en un punto muerto.
A pesar de la tormenta mediática y su inasistencia, en el entorno de Atlético de Madrid confían en que el atacante se reincorpore en las próximas horas y viaje con la delegación para medirse este sábado ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, en lo que será un duro choque por la cima de La Liga española.