La sorpresiva decisión de Julián Álvarez tras ser silbado en el Atlético de Madrid

No obstante, el faltazo en el entrenamiento se da en medio de una marcada ruptura dialéctica entre la fanaticada rojiblanca y Julián, por lo que da que pensar.

Julián busca marcharse al FC Barcelona.

El motivo de la bronca de los hinchas radica en el manifiesto deseo del campeón del mundo de evaluar ofertas para marcharse al Barcelona, club que llegó a ofrecer 100 millones de euros por su pase, propuesta rechazada rotundamente por la dirigencia madrileña que remite a su contrato vigente hasta junio de 2030.

Atlético Madrid confía en recuperar a Julián

Pese a que desde la cúpula del club se le buscó una salida hacia la Premier League mediante el Arsenal, Álvarez descartó un retorno a Inglaterra, dejando la negociación en un punto muerto.

A pesar de la tormenta mediática y su inasistencia, en el entorno de Atlético de Madrid confían en que el atacante se reincorpore en las próximas horas y viaje con la delegación para medirse este sábado ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, en lo que será un duro choque por la cima de La Liga española.