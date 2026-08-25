El borrado por Coudet que podría volver al club que lo vio nacer

Ante la falta de propuestas concretas por una venta definitiva, opción que el Millonario pretendía inicialmente tras la exposición del jugador en la Copa del Mundo, la dirigencia abrió la puerta a la posibilidad de un préstamo.

Ante este escenario, apareció Olimpia. Con una propuesta formal de 18 meses de cesión y una obligación de compra que se activará si el mediocampista cumple una serie de objetivos el elenco paraguayo dejó claro su interés. Las cifras no trascendieron públicamente.

River posee el 70% de los derechos económicos del futbolista, mientras que el porcentaje restante le pertenece a Talleres de Córdoba. Galarza Fonda llegó a Núñez a mediados de 2025 en una operación conjunta con Juan Carlos Portillo, por la que el Millonario desembolsó aproximadamente 8,5 millones de dólares y firmó un vínculo hasta diciembre de 2028.

Sin embargo, su paso por el equipo estuvo lejos de las expectativas. Esto lo llevó a ser cedido al Atlanta United, donde jugó 13 partidos (ocho como titular) sin alcanzar el porcentaje necesario para que el club norteamericano adquiriera el 50% de su ficha por tres millones de dólares.

Tras sus pasos por Olimpia, Vasco da Gama, Coritiba, Talleres de Córdoba, River y Atlanta United, Galarza Fonda podría regresar al club donde realizó buena parte de su formación (y donde nunca llegó a debutar oficialmente en Primera), en busca de la continuidad y la confianza perdida durante los últimos meses.