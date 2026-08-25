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El borrado por Coudet que podría volver al club que lo vio nacer

Eduardo Coudet no lo tiene en cuenta en River y el futbolista es pretendido por el club que lo vio nacer futbolísticamente

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Eduardo Coudet marginó al futbolista en el inicio del segundo semestre.

Eduardo Coudet marginó al futbolista en el inicio del segundo semestre.

El club Olimpia intensificó este martes las gestiones para sumar a préstamo, por 18 meses, al mediocampista Matías Galarza Fonda, marginado por Eduardo Coudet en el plantel profesional de River. Pese a su gran performance en el Mundial 2026, el paraguayo no entró en la consideración del Chacho para el segundo semestre del año.

El elenco guaraní busca repatriar al volante que se formó en su cantera, incluyendo una opción de compra condicionada a objetivos deportivos tras su paso por el fútbol estadounidense.

Mat&iacute;as Galarza Fonda es uno de los borrados en River.

Matías Galarza Fonda es uno de los borrados en River.

Matías Galarza Fonda podría abandonar River

Galarza Fonda regresó a River tras finalizar su préstamo en el Atlanta United de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Pese a haber tenido una destacada participación con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 (bajo la conducción de Gustavo Alfaro), la decisión de Eduardo Coudet se mantuvo.

Ante la falta de propuestas concretas por una venta definitiva, opción que el Millonario pretendía inicialmente tras la exposición del jugador en la Copa del Mundo, la dirigencia abrió la puerta a la posibilidad de un préstamo.

Ante este escenario, apareció Olimpia. Con una propuesta formal de 18 meses de cesión y una obligación de compra que se activará si el mediocampista cumple una serie de objetivos el elenco paraguayo dejó claro su interés. Las cifras no trascendieron públicamente.

River posee el 70% de los derechos económicos del futbolista, mientras que el porcentaje restante le pertenece a Talleres de Córdoba. Galarza Fonda llegó a Núñez a mediados de 2025 en una operación conjunta con Juan Carlos Portillo, por la que el Millonario desembolsó aproximadamente 8,5 millones de dólares y firmó un vínculo hasta diciembre de 2028.

Sin embargo, su paso por el equipo estuvo lejos de las expectativas. Esto lo llevó a ser cedido al Atlanta United, donde jugó 13 partidos (ocho como titular) sin alcanzar el porcentaje necesario para que el club norteamericano adquiriera el 50% de su ficha por tres millones de dólares.

Tras sus pasos por Olimpia, Vasco da Gama, Coritiba, Talleres de Córdoba, River y Atlanta United, Galarza Fonda podría regresar al club donde realizó buena parte de su formación (y donde nunca llegó a debutar oficialmente en Primera), en busca de la continuidad y la confianza perdida durante los últimos meses.

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