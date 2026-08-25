Independiente Rivadavia busca defender el título: hora, TV y formaciones del partido con Aldosivi

Tras despedirse del torneo de clubes más importante del continente, la Lepra visitó a Independiente en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Allí, luego de un gran primer tiempo, igualó sin goles ante el Rojo. De esta manera, sumado a los resultados que se dieron, continúa liderando la Tabla Anual.

Ahora, por los octavos de final de la Copa Argentina (certamen que conquistó en la edición 2025), se verá las caras contra Aldosivi. La cita será este miércoles, a las 19.15, en el estadio Florencio Sola.

Con respecto a la alineación titular que comenzó el partido en Avellaneda, Alfredo Berti podría meter al menos una modificación. El DT podría romper la línea de cinco para sumar un mediocampista.

Alfredo Berti metería un cambio con respecto al once que presentó en Avellaneda.

En el 0-0 ante el Rojo, el entrenador de Independiente Rivadavia saltó al campo con cinco defensores y a los pocos minutos cambió de esquema. En dicha ocasión Leonard Costa se adelantó unos metros y se posicionó a la derecha de Tomás Bottari.

Ante este panorama la única duda pasaría por la presencia de Iván Villalba o el retorno de Gonzalo Ríos, quien no estuvo convocado ante Fluminense, pero sumó minutos en el complemento ante Independiente.

Probables formaciones