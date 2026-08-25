Independiente Rivadavia busca defender el título: hora, TV y formaciones del partido con Aldosivi

Este miércoles, desde las 19.15, Independiente Rivadavia dará un nuevo paso en su defensa del título. En el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, la Lepra se enfrentará a Aldosivi en el estadio Florencio Sola (de Banfield).
Independiente Rivadavia y Aldosivi se verán las caras en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. El partido comenzará 19.15 en cancha de Banfield
Este miércoles, desde las 19.15, Independiente Rivadavia dará un nuevo paso en su defensa del título. En el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, la Lepra se enfrentará a Aldosivi en el estadio Florencio Sola (de Banfield).
Los hinchas podrán vivir la previa, el partido y el post, en vivo, por Radio Nihuil. La transmisión oficial, por TV, estará a cargo de TyC Sports. El árbitro encargado de impartir justicia será Andrés Gariano, mientras que el encargado del VAR será José Carreras.
Independiente Rivadavia busca dejar atrás el golpe sufrido en la Copa Libertadores, donde quedó eliminado en manos de Fluminense, por penales, en la instancia de octavos de final.
Tras despedirse del torneo de clubes más importante del continente, la Lepra visitó a Independiente en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Allí, luego de un gran primer tiempo, igualó sin goles ante el Rojo. De esta manera, sumado a los resultados que se dieron, continúa liderando la Tabla Anual.
Ahora, por los octavos de final de la Copa Argentina (certamen que conquistó en la edición 2025), se verá las caras contra Aldosivi. La cita será este miércoles, a las 19.15, en el estadio Florencio Sola.
Con respecto a la alineación titular que comenzó el partido en Avellaneda, Alfredo Berti podría meter al menos una modificación. El DT podría romper la línea de cinco para sumar un mediocampista.
En el 0-0 ante el Rojo, el entrenador de Independiente Rivadavia saltó al campo con cinco defensores y a los pocos minutos cambió de esquema. En dicha ocasión Leonard Costa se adelantó unos metros y se posicionó a la derecha de Tomás Bottari.
Ante este panorama la única duda pasaría por la presencia de Iván Villalba o el retorno de Gonzalo Ríos, quien no estuvo convocado ante Fluminense, pero sumó minutos en el complemento ante Independiente.