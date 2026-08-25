Luis De la Fuente cargó contra la Selección argentina por los incidentes en la final del Mundial 2026

"No podemos ofrecer esa imagen a más de dos mil millones de personas, con un desenlace tan lamentable. Pero, sobre todo, hay que dejar claro que nuestros jugadores fueron las víctimas. No tuvieron ninguna responsabilidad en los enfrentamientos y fueron quienes terminaron perjudicados por todas esas situaciones".

Luego resumió en pocas palabras lo que ocurrió tras la final jugada en en Nueva Jerse. "Es intolerable e inadmisible", dijo.

Dijo que el fútbol tiene un rol fundamental dentro de la sociedad. "Es un elemento que vertebra a la sociedad, que une y transmite paz y armonía. Sin embargo, muchas veces se destacan las partes más desagradables. Hay que hacerlas visibles para evitar que vuelvan a repetirse", afirmó.

Paredes y Almada fueron sancionados tras los incidentes en la final del Mundial.

De la Fuente también dijo que Lionel Scaloni, el DT albiceleste y su exalumno en el curso de la UEFA Pro, le pidió "disculpas" por lo ocurrido.

Las sanciones tras la final del Mundial 2026