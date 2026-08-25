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Los dardos del DT de España

Luis De la Fuente cargó contra la Selección argentina por los incidentes en la final del Mundial 2026

El DT de la selección de España, Luis De la Fuente, fue picante tras las sanciones que la FIFA le aplicó a la Selección argentina por los incidentes en la final del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Luis De la Fuente cargó contra la Selección argentina por los incidentes en la final del Mundial.

Luis De la Fuente cargó contra la Selección argentina por los incidentes en la final del Mundial.

El entrenador de la selección de España, Luis De la Fuente, fue contundente. El DT de la Roja criticó duramente a la Selección argentina tras las sanciones que la FIFA le aplicó a la Albiceleste por los incidentes en la final del Mundial 2026.

El DT de España habló sobre la decisión de la FIFA de darle diez fechas de suspensión a Leandro Paredes.

De la Fuente dijo que los jugadores de la selecci&oacute;n de Espa&ntilde;a fueron v&iacute;ctimas tras los incidentes en la final del Mundial.

De la Fuente dijo que los jugadores de la selección de España fueron víctimas tras los incidentes en la final del Mundial.

Las picantes declaraciones de Luis De la Fuente contra la Selección argentina

"¿Sobre las sanciones? Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar", le dijo Luis De La Fuente este lunes a Radio Nacional de España.

"No podemos ofrecer esa imagen a más de dos mil millones de personas, con un desenlace tan lamentable. Pero, sobre todo, hay que dejar claro que nuestros jugadores fueron las víctimas. No tuvieron ninguna responsabilidad en los enfrentamientos y fueron quienes terminaron perjudicados por todas esas situaciones".

Luego resumió en pocas palabras lo que ocurrió tras la final jugada en en Nueva Jerse. "Es intolerable e inadmisible", dijo.

Dijo que el fútbol tiene un rol fundamental dentro de la sociedad. "Es un elemento que vertebra a la sociedad, que une y transmite paz y armonía. Sin embargo, muchas veces se destacan las partes más desagradables. Hay que hacerlas visibles para evitar que vuelvan a repetirse", afirmó.

Paredes y Almada fueron sancionados tras los incidentes en la final del Mundial.

Paredes y Almada fueron sancionados tras los incidentes en la final del Mundial.

De la Fuente también dijo que Lionel Scaloni, el DT albiceleste y su exalumno en el curso de la UEFA Pro, le pidió "disculpas" por lo ocurrido.

Las sanciones tras la final del Mundial 2026

  • Paredes recibió diez fechas de suspensión.
  • También fueron sancionados en Argentina el lateral derecho Nahuel Molina, inhabilitado por 7 partidos, y Thiago Almada, que recibió 1, al igual que el español Gavi.
  • Roberto Ayala, colaborador del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección argentina, recibió tres fechas de suspensión por haber golpeado a Dani Olmo.

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