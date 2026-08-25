Luis De la Fuente cargó contra la Selección argentina por los incidentes en la final del Mundial 2026

El entrenador de la selección de España, Luis De la Fuente, fue contundente. El DT de la Roja criticó duramente a la Selección argentina tras las sanciones que la FIFA le aplicó a la Albiceleste por los incidentes en la final del Mundial 2026.
El DT de la selección de España, Luis De la Fuente, fue picante tras las sanciones que la FIFA le aplicó a la Selección argentina por los incidentes en la final del Mundial 2026
El entrenador de la selección de España, Luis De la Fuente, fue contundente. El DT de la Roja criticó duramente a la Selección argentina tras las sanciones que la FIFA le aplicó a la Albiceleste por los incidentes en la final del Mundial 2026.
El DT de España habló sobre la decisión de la FIFA de darle diez fechas de suspensión a Leandro Paredes.
"¿Sobre las sanciones? Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar", le dijo Luis De La Fuente este lunes a Radio Nacional de España.
"No podemos ofrecer esa imagen a más de dos mil millones de personas, con un desenlace tan lamentable. Pero, sobre todo, hay que dejar claro que nuestros jugadores fueron las víctimas. No tuvieron ninguna responsabilidad en los enfrentamientos y fueron quienes terminaron perjudicados por todas esas situaciones".
Luego resumió en pocas palabras lo que ocurrió tras la final jugada en en Nueva Jerse. "Es intolerable e inadmisible", dijo.
Dijo que el fútbol tiene un rol fundamental dentro de la sociedad. "Es un elemento que vertebra a la sociedad, que une y transmite paz y armonía. Sin embargo, muchas veces se destacan las partes más desagradables. Hay que hacerlas visibles para evitar que vuelvan a repetirse", afirmó.
De la Fuente también dijo que Lionel Scaloni, el DT albiceleste y su exalumno en el curso de la UEFA Pro, le pidió "disculpas" por lo ocurrido.