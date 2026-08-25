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Javier Frana confirmó el equipo argentino para la serie de Copa Davis ante Turquía

La serie de Copa Davis se retomará para la Argentina los próximos 19 y 20 de septiembre en Neuquén

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Argentina tiene su equipo confirmado para enfrentar a Turquía en Copa Davis. 

La Argentina tiene su equipo confirmado para enfrentar a Turquía en Copa Davis. 

La Selección argentina de tenis ya tiene confirmado el equipo para recibir a Turquía por Copa Davis el 19 y 20 de septiembre. En Neuquén, en el Estadio Ruca Che, se disputará la serie correspondiente al Grupo Mundial I.

El equipo argentino para enfrentar a Turquía en la Copa Davis

Para la serie ante Turquía, Javier Frana confirmó el equipo que tendrá protagonismo en suelo argentino por el Grupo Mundial I. Será el regreso del certamen al territorio nacional después de dos años y medio. La última actuación de Copa Davis en el país fue la serie ante Kazajistán disputada en Rosario, en febrero de 2024.

Además, será la primera vez que se dispute una serie de Copa Davis en suelo patagónico, en este caso, Neuquén. Sumándose esa provincia a sedes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Se tratará de superficie rápida y bajo techo que contará con capacidad para 3.000 espectadores.

En este serie, la Selección argentina de tenis buscará, además de la clasificación, alcanzar la victoria número 100 de su historia en la competencia (actualemente tiene un récord de 99-75).

Argentina buscará ingresar a las Qualifiers 2027 con el siguiente equipo: Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Las ausencias respecto a partidos anteriores serán Tomás Etcheverry y Horacio Zeballos.

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