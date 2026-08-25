Javier Frana confirmó el equipo argentino para la serie de Copa Davis ante Turquía

El equipo argentino para enfrentar a Turquía en la Copa Davis

Para la serie ante Turquía, Javier Frana confirmó el equipo que tendrá protagonismo en suelo argentino por el Grupo Mundial I. Será el regreso del certamen al territorio nacional después de dos años y medio. La última actuación de Copa Davis en el país fue la serie ante Kazajistán disputada en Rosario, en febrero de 2024.

Además, será la primera vez que se dispute una serie de Copa Davis en suelo patagónico, en este caso, Neuquén. Sumándose esa provincia a sedes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Se tratará de superficie rápida y bajo techo que contará con capacidad para 3.000 espectadores.