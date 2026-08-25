Germán Pezzella dejó de ser jugador de River: rescindió su contrato y se despidió en redes

El posteo con el que River anunció la salida de Pezzella.

El zaguero formado en las inferiores del Millonario había quedado fuera de la consideración para este semestre, motivo por el cual pasó los últimos dos meses moviéndose a contraturno en Cantilo junto al resto de los compañeros en su misma condición.

La institución dio a conocer lo sucedido a través de un posteo en sus canales oficiales de comunicación. Allí destacaron trayectoria: "Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina".

El comunicado cerró con un agradecimiento a su entrega y buenos deseos para su próxima etapa, mientras que su futuro futbolístico todavía es una incógnita.

Germán Pezzella se despidió de River con un emotivo posteo.

Minutos después de formalizarse la rescisión, Pezzella utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto besándose el escudo de la camiseta acompañada por la frase: "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias". Su posteo rápidamente se llenó de comentarios de hinchas y compañeros del plantel.