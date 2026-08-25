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Germán Pezzella dejó de ser jugador de River: rescindió su contrato y se despidió en redes

Germán Pezzella rescindió su contrato y dejó de ser jugador de River. Tanto el club como el jugador se expresaron a trvés de las redes sociales

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Germán Pezzella dejó de ser jugador de River.

Germán Pezzella dejó de ser jugador de River.

Germán Pezzella dejó de ser jugador de River tras acordar la rescisión de su vínculo. El defensor venía entrenándose a contraturno en el predio de Cantilo junto a los futbolistas apartados del plantel profesional. Durante la jornada de este martes tanto el club como el futbolista dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales.

El campeón del mundo en Qatar se despidió de los hinchas en Instagram con una foto besándose el escudo y un sentido mensaje. Su salida se da luego de dos meses apartado y en medio de formas que el presidente Di Carlo catalogó como un error. Ahora es agente libre y buscará club para continuar desarrollando su carrera profesional.

Germán Pezzella se fue de River y es agente libre

El final de la segunda etapa de Germán Pezzella en River llegó a su final este martes por la tarde, luego de que el club publicara que la rescisión del vínculo contractual se decidió de común acuerdo.

El posteo con el que River anunci&oacute; la salida de Pezzella.

El posteo con el que River anunció la salida de Pezzella.

El zaguero formado en las inferiores del Millonario había quedado fuera de la consideración para este semestre, motivo por el cual pasó los últimos dos meses moviéndose a contraturno en Cantilo junto al resto de los compañeros en su misma condición.

La institución dio a conocer lo sucedido a través de un posteo en sus canales oficiales de comunicación. Allí destacaron trayectoria: "Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina".

El comunicado cerró con un agradecimiento a su entrega y buenos deseos para su próxima etapa, mientras que su futuro futbolístico todavía es una incógnita.

Germ&aacute;n Pezzella se despidi&oacute; de River con un emotivo posteo.

Germán Pezzella se despidió de River con un emotivo posteo.

Minutos después de formalizarse la rescisión, Pezzella utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto besándose el escudo de la camiseta acompañada por la frase: "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias". Su posteo rápidamente se llenó de comentarios de hinchas y compañeros del plantel.

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