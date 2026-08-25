Bomberos fueron a apagar un incendio y descubrieron que la víctima tenía 12 puñaladas

Lo que perfilaba como un siniestro incendio de fin de año terminó convirtiéndose en la escena de una trama espeluznante. Corría la madrugada del 31 de diciembre de 2019 cuando una espesa columna de humo negro comenzó a salir del interior de un departamento en Badajoz.
La desesperada alerta de los vecinos movilizó rápidamente a una dotación de bomberos que llegó al lugar con la premisa de sofocar un foco ígneo común, provocado presumiblemente por una falla eléctrica o un descuido doméstico en vísperas de Nochevieja. No obstante, la única víctima cambió completamente la historia.
Un descubrimiento sorprendente
Sin embargo, tras controlar las llamas y avanzar con las tareas de enfriamiento, los efectivos tropezaron con el horror. Oculto bajo una pesada pira de muebles quemados y enseres apiñados intencionalmente, yacía el cuerpo sin vida de María Antonia (29).
La primera sospecha del personal de emergencias cambió en un instante: el incendio no había sido un accidente, sino la macabra maniobra de un asesino para borrar rastros en una tremenda escena del crimen.
La llegada de los peritos y la posterior autopsia forense confirmaron la hipótesis más oscura de los investigadores. La víctima no había muerto por la inhalación de monóxido de carbono ni por la acción directa del fuego: el cadáver presentaba un total de 12 puñaladas concentradas en la zona del cuello y el tórax.
Una impactante historia de traición
Detrás del siniestro se escondía una impactante historia de traición e impunidad. La pesquisa policial dio un vuelco decisivo cuando los peritajes informáticos lograron reconstruir las últimas horas de la joven.
Los datos de geolocalización y las conversaciones recuperadas en los teléfonos móviles apuntaron directamente hacia el piso de enfrente: el propio vecino de la joven, con quien mantenía un vínculo afectivo en reserva, irrumpió en la vivienda, cometió el ataque sangriento y montó el incendio antes de volver a su casa a fingir demencia.
Finalmente, el vecino fue detenido a los pocos días del incendio y el asesinato, y fue puesto a disposición de la justicia para actualmente estar en la cárcel.
En pocas palabras
- Incendio en Nochevieja: bomberos acudieron a un incendio en un departamento y hallaron un cuerpo.
- Hallazgo macabro: la víctima, María Antonia (29), presentaba 12 puñaladas y el fuego era una tapadera.
- Historia de traición: el asesino fue el vecino, con quien la víctima tenía un vínculo, y fue detenido.