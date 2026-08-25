Bomberos fueron a apagar un incendio y descubrieron que la víctima tenía 12 puñaladas

La primera sospecha del personal de emergencias cambió en un instante: el incendio no había sido un accidente, sino la macabra maniobra de un asesino para borrar rastros en una tremenda escena del crimen.

La mujer presentaba 12 puñaladas en el cuerpo, y había un solo culpable.

La llegada de los peritos y la posterior autopsia forense confirmaron la hipótesis más oscura de los investigadores. La víctima no había muerto por la inhalación de monóxido de carbono ni por la acción directa del fuego: el cadáver presentaba un total de 12 puñaladas concentradas en la zona del cuello y el tórax.

Una impactante historia de traición

Detrás del siniestro se escondía una impactante historia de traición e impunidad. La pesquisa policial dio un vuelco decisivo cuando los peritajes informáticos lograron reconstruir las últimas horas de la joven.

Los datos de geolocalización y las conversaciones recuperadas en los teléfonos móviles apuntaron directamente hacia el piso de enfrente: el propio vecino de la joven, con quien mantenía un vínculo afectivo en reserva, irrumpió en la vivienda, cometió el ataque sangriento y montó el incendio antes de volver a su casa a fingir demencia.

Finalmente, el vecino fue detenido a los pocos días del incendio y el asesinato, y fue puesto a disposición de la justicia para actualmente estar en la cárcel.