Incendio en estación eléctrica: apagón masivo en La Plata y caos en el tránsito

Un incendio registrado en la estación transformadora de la empresa Edelap en Tolosa interrumpió el suministro eléctrico en amplios sectores de la ciudad de La Plata y localidades adyacentes este lunes. Las autoridades locales informaron que cuatro dotaciones de bomberos debieron trabajar en el predio para contener las llamas.
Intervención de bomberos por el incendio
El incendio comenzó alrededor de las tres de la mañana en las instalaciones situadas en la calle 9, entre 527 y 528. A raíz del fuego, se generó un apagón de gran alcance que interrumpió la provisión de energía eléctrica en el casco urbano, en la zona de tribunales y en sectores vecinos como Manuel B. Gonnet.
Las tareas de mitigación se extendieron durante toda la mañana con el despliegue de personal especializado para sofocar las llamas. Fuentes operativas señalaron que se establecieron dos frentes de combate principales logrando aplacar el fuego hacia las primeras horas de la jornada.
A causa de esta contingencia técnica, diversos servicios públicos sufrieron complicaciones. Tramos de la Autopista Buenos Aires-La Plata y semáforos de avenidas transitadas quedaron sin electricidad, lo que obligó a extremar la precaución en la circulación vehicular.
Impacto del corte de luz por el incendio
La interrupción del servicio perjudicó a miles de vecinos que expresaron sus reclamos a través de redes sociales ante la falta de luz. La distribuidora Edelap opera en un área concesionada de 5.700 kilómetros cuadrados, donde brinda cobertura a 400.000 clientes y más de un millón de habitantes.
Técnicos de la firma iniciaron las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del incidente e identificar los componentes de alta tensión dañados por la combustión. Las labores operativas se enfocarán en restituir los alimentadores paulatinamente a fin de normalizar el diagrama de distribución de energía.
Las autoridades de la empresa informaron que continuarán trabajando en forma coordinada con las fuerzas de rescate hasta garantizar las condiciones de seguridad en el lugar. Una vez concluidas las maniobras de enfriamiento y peritaje, las cuadrillas técnicas procederán a la reparación de los equipos afectados para estabilizar la red.
En pocas palabras
- Incendio en Tolosa: fuego en la planta de Edelap provocó un apagón masivo en La Plata.
- Impacto y Bomberos: el corte de luz afectó el casco urbano y zonas vecinas, requiriendo la intervención de cuatro dotaciones de bomberos.
- Restitución del Servicio: técnicos trabajan para determinar causas y normalizar la distribución de energía tras el incidente.