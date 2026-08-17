Incendio en estación eléctrica: apagón masivo en La Plata y caos en el tránsito

A causa de esta contingencia técnica, diversos servicios públicos sufrieron complicaciones. Tramos de la Autopista Buenos Aires-La Plata y semáforos de avenidas transitadas quedaron sin electricidad, lo que obligó a extremar la precaución en la circulación vehicular.

Impacto del corte de luz por el incendio

La interrupción del servicio perjudicó a miles de vecinos que expresaron sus reclamos a través de redes sociales ante la falta de luz. La distribuidora Edelap opera en un área concesionada de 5.700 kilómetros cuadrados, donde brinda cobertura a 400.000 clientes y más de un millón de habitantes.

Técnicos de la firma iniciaron las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del incidente e identificar los componentes de alta tensión dañados por la combustión. Las labores operativas se enfocarán en restituir los alimentadores paulatinamente a fin de normalizar el diagrama de distribución de energía.

Las autoridades de la empresa informaron que continuarán trabajando en forma coordinada con las fuerzas de rescate hasta garantizar las condiciones de seguridad en el lugar. Una vez concluidas las maniobras de enfriamiento y peritaje, las cuadrillas técnicas procederán a la reparación de los equipos afectados para estabilizar la red.