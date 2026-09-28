Una mujer de 85 años fue sorprendida por un incendio este domingo en su vivienda de la localidad misionera de Puerto Santa Ana, luego de dejar encendido un espiral contra los mosquitos cerca de la cama.
Quiso matar un mosquito y terminó incendiando su propia casa
La rápida intervención de los bomberos de Misiones evitó que el incendio se propagara al resto de la casa
Fuentes policiales informaron de manera oficial que el fuego alcanzó rápidamente el colchón dentro de la propiedad y se terminó extendiendo dentro de una habitación.
Tras algunos llamados a la línea de emergencias, la rápida intervención de los bomberos de Misiones evitó que se propagara al resto de la casa, y se informó que no hubo personas heridas.
El insólito origen del incendio en Misiones
La primera reconstrucción que se realizó sobre el incendio apunta a que ocurrió alrededor de las 10:30 en una propiedad ubicada en el Lote 33, hasta donde llegó una dotación de la División Bomberos de Santa Ana con una autobomba.
Al llegar, constató una importante concentración de humo proveniente de la parte posterior del inmueble, lo cual confirmó a primera vista que se trataba de un incendio declarado. Luego de interrumpir el suministro eléctrico, los efectivos de Bomberos de Misiones ingresaron a la vivienda y atacaron directamente el foco hasta lograr controlar y extinguir las llamas.
Según relató la propietaria, había dejado un espiral de combustión lenta cerca de su cama para ahuyentar a los mosquitos y posteriormente ingresó a bañarse. En esas circunstancias, el elemento habría caído sobre el colchón y originado el incendio, cuyas llamas afectaron una habitación de mampostería de aproximadamente 3 por 4 metros.
Tras la extinción del incendio, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y verificaron la instalación eléctrica, descartando inicialmente una falla de ese tipo como origen del fuego. La intervención de los bomberos de la provincia de Misiones permitió evitar que el incendio se propagara hacia los demás sectores de la vivienda.
En pocas palabras
- Incendio en Misiones: una mujer de 85 años provocó un incendio al usar un espiral anti-mosquitos cerca de su cama.
- Intervención de Bomberos: la rápida acción de los bomberos evitó que las llamas se propagaran por toda la vivienda.
- Sin heridos: a pesar del susto, no se registraron personas lesionadas por el siniestro.