Quiso matar un mosquito y terminó incendiando su propia casa

Bomberos trabajó para sofocar el incendio en la casa.

El insólito origen del incendio en Misiones

La primera reconstrucción que se realizó sobre el incendio apunta a que ocurrió alrededor de las 10:30 en una propiedad ubicada en el Lote 33, hasta donde llegó una dotación de la División Bomberos de Santa Ana con una autobomba.

Al llegar, constató una importante concentración de humo proveniente de la parte posterior del inmueble, lo cual confirmó a primera vista que se trataba de un incendio declarado. Luego de interrumpir el suministro eléctrico, los efectivos de Bomberos de Misiones ingresaron a la vivienda y atacaron directamente el foco hasta lograr controlar y extinguir las llamas.

Un espiral encendido fue lo que desató el incendio. Imagen ilustrativa.

Según relató la propietaria, había dejado un espiral de combustión lenta cerca de su cama para ahuyentar a los mosquitos y posteriormente ingresó a bañarse. En esas circunstancias, el elemento habría caído sobre el colchón y originado el incendio, cuyas llamas afectaron una habitación de mampostería de aproximadamente 3 por 4 metros.

Tras la extinción del incendio, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y verificaron la instalación eléctrica, descartando inicialmente una falla de ese tipo como origen del fuego. La intervención de los bomberos de la provincia de Misiones permitió evitar que el incendio se propagara hacia los demás sectores de la vivienda.