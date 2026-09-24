Zonda en Mendoza: Defensa Civil tuvo 70 intervenciones por caída de árboles, postes e incendios

Por su parte, Tunuyán sumó 16 intervenciones derivadas del derribo de 13 árboles y 3 postes en la vía pública. En San Carlos se contabilizaron 6 incidentes, entre los que se registraron 4 árboles caídos, una voladura de techo y un incendio forestal.

En departamentos como Tunuyán y Tupungato, la fuerza de las ráfagas derribó decenas de ejemplares forestales y ramas gruesas.

Incidentes en el Gran Mendoza y Malargüe

En el Gran Mendoza, los reportes se mantuvieron en valores menores pero distribuidos en varias comunas. Godoy Cruz registró 3 caídas 2 árboles y un poste caído, mientras que en Guaymallén se intervino por 2 árboles derribados y en Las Heras por la caída de un árbol y un poste. En Maipú, en tanto, se asistió por un árbol caído.

Defensa Civil mantiene el monitoreo constante en toda la provincia tras asistir decenas de emergencias durante la jornada.

En el Sur provincial, Malargüe reportó un total de 3 incidentes que incluyeron 2 árboles caídos y la voladura de un techo. Desde Defensa Civil confirmaron que se mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica por el viento Zonda para responder a nuevos imprevistos en el territorio provincial.