Defensa Civil emitió un reporte con las intervenciones que tuvieron novedades por el paso del viento Zonda por Mendoza, desde la noche del miércoles hasta mañana de este jueves. En total, contabilizaron 70 intervenciones en 8 comunas del Gran Mendoza, Valle de Uco y el Sur provincial.
Zonda en Mendoza: Defensa Civil tuvo 70 intervenciones por caída de árboles, postes e incendios
Las ráfagas de viento Zonda causaron daños en 8 comunas. El Valle de Uco fue el más golpeado con árboles caídos, voladuras de techos e incendios
El fuerte viento generó la caída de muchos árboles, daños en el cableado público, voladuras de techos y puntos de fuego en zonas rurales. A pesar de los daños materiales reportados en diversos puntos de la provincia, los organismos de emergencia continúan en alerta permanente.
Valle de Uco, la región más castigada por el viento Zonda
El impacto del viento Zonda se sintió con mayor fuerza en la región del Valle de Uco, donde se concentró la gran mayoría de los daños. Tupungato encabezó la nómina de departamentos afectados con un total de 37 caídas: la caída de 10 árboles, 20 ramas de gran tamaño, 3 postes del tendido eléctrico, la voladura de un techo y 3 incendios de campo que requirieron el trabajo de los bomberos.
Por su parte, Tunuyán sumó 16 intervenciones derivadas del derribo de 13 árboles y 3 postes en la vía pública. En San Carlos se contabilizaron 6 incidentes, entre los que se registraron 4 árboles caídos, una voladura de techo y un incendio forestal.
Incidentes en el Gran Mendoza y Malargüe
En el Gran Mendoza, los reportes se mantuvieron en valores menores pero distribuidos en varias comunas. Godoy Cruz registró 3 caídas 2 árboles y un poste caído, mientras que en Guaymallén se intervino por 2 árboles derribados y en Las Heras por la caída de un árbol y un poste. En Maipú, en tanto, se asistió por un árbol caído.
En el Sur provincial, Malargüe reportó un total de 3 incidentes que incluyeron 2 árboles caídos y la voladura de un techo. Desde Defensa Civil confirmaron que se mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica por el viento Zonda para responder a nuevos imprevistos en el territorio provincial.
En pocas palabras
- Viento Zonda: 70 destrozos registrados en ocho departamentos de Mendoza.
- Valle de Uco: la región más afectada con árboles caídos, voladuras de techos e incendios.
- Defensa Civil: mantiene monitoreo constante ante posibles nuevos incidentes en la provincia.