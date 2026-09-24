Viento Zonda caliente y fuerte en Mendoza: qué zonas serán las más afectadas con las ráfagas

Para la jornada de este jueves 24 de septiembre, se prevén condiciones de viento Zonda con nivel de alerta naranja en gran parte de Mendoza, con ráfagas muy intensas a partir del mediodía, que darán paso a un debilitamiento progresivo hacia la noche bajo alerta amarilla.

Viento Zonda en Mendoza: dónde soplará con más intensidad

Reporte oficial de Alertas y Advertencias emitido a las 06.13 horas de este jueves por parte del Servicio Meteorológico Nacional: