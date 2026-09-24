El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas emitieron alertas para Mendoza ante la llegada del viento Zonda. El fenómeno traerá un marcado ascenso de la temperatura, mucha sequedad ambiental y ráfagas que se percibirán con severidad en diversos sectores del territorio provincial.
Viento Zonda caliente y fuerte en Mendoza: qué zonas serán las más afectadas con las ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre ráfagas muy intensas de viento Zonda y un marcado ascenso de la temperatura
Para la jornada de este jueves 24 de septiembre, se prevén condiciones de viento Zonda con nivel de alerta naranja en gran parte de Mendoza, con ráfagas muy intensas a partir del mediodía, que darán paso a un debilitamiento progresivo hacia la noche bajo alerta amarilla.
Viento Zonda en Mendoza: dónde soplará con más intensidad
Reporte oficial de Alertas y Advertencias emitido a las 06.13 horas de este jueves por parte del Servicio Meteorológico Nacional:
- Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo: la franja del piedemonte y áreas de precordillera sufrirán la mayor intensidad de las ráfagas desde el mediodía hasta la tarde (nivel de alerta naranja). Hacia la noche, el fenómeno perderá fuerza de forma gradual manteniendo alerta amarilla.
- Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú): en el llano metropolitano, el viento Zonda bajará y se sentirá con mayor intensidad durante la tarde del jueves (alerta naranja). Para la noche se anticipa una disminución gradual de su fuerza (alerta amarilla).
- Valle de Uco y Zona Este (Junín, Rivadavia, Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato): se mantiene el mismo patrón: desarrollo de ráfagas intensas durante la tarde con alerta naranja, pasando a alerta amarilla durante la noche antes de disiparse de cara al viernes.
- Zona Sur (General Alvear y zona baja de San Rafael): también estarán bajo el impacto de aire cálido y seco con nivel naranja durante la tarde, reduciendo su intensidad a nivel amarillo hacia la noche.
- Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: la afectación en la franja este será menor durante las primeras horas del día, aunque presentará alerta amarilla por viento Zonda hacia el turno de la tarde y noche.
Recomendaciones por el viento Zonda
Frente a la visibilidad reducida por polvo en suspensión, el riesgo de incendios y el ascenso de la temperatura, los organismos de seguridad sugieren:
- Si se maneja, reducir la velocidad por las ráfagas y el polvo acumulado en rutas y avenidas.
- Retirar de balcones y techos cualquier elemento suelto que pueda salir proyectado.
- Las condiciones extremas de humedad baja favorecen la propagación inmediata de focos de incendio.
- Mantenerse hidratado y proteger a personas mayores y con afecciones respiratorias del aire caliente y seco.
Para la jornada del viernes 25 y sábado 26 de septiembre, el pronóstico oficial indica una vuelta a la normalidad en el tiempo (nivel verde) con el posterior ingreso de aire del sector sur.
En pocas palabras
- Alerta naranja: El SMN advierte por ráfagas intensas de Viento Zonda y ascenso de temperatura en gran parte de Mendoza.
- Zonas afectadas: Precordillera, Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Este registrarán los vientos más fuertes por la tarde.
- Recomendaciones: Se pide precaución al circular, asegurar elementos sueltos y mantenerse hidratado ante la baja humedad.