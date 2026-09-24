El viento Zonda comenzó a sentirse en la madrugada de este jueves, especialmente en el Valle de Uco, donde se registraron varios incendios debido a la quema de pastizales. En el Gran Mendoza se esperan ráfagas de 80 km/h. durante gran parte del día y las clases presenciales de todos los colegios de Mendoza fueron suspendidas para el turno mañana. La DGE definirá a las 11 qué pasará con el turno tarde.
Bajó el viento Zonda: a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes
Desde la madrugada el viento Zonda sopla en diferentes zonas de Mendoza. Alertaron ráfagas de más de 80 km/h. podrían provocar daños
El pronóstico del tiempo y las alertas se cumplieron con la llegada del fenómeno al Sur y el Valle de Uco durante la madrugada. Antes del amanecer algunas ráfagas soplaron en el Gran Mendoza acompañadas de aumento de la temperatura. Para este jueves la máxima podría llegar a los 31 grados.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo precisó que el viento Zonda será más fuerte pasado el mediodía y se mantendrá durante toda la tarde. Advirtió que por la intensidad que tendrá, se trata de un evento de moderado a severo, capaz de provocar daños, y recomendó a los mendocinos tomar todas las precauciones necesarias y evitar salir de las casas si no es necesario.
Suspendieron las clases por el viento Zonda
La DGE definió en la noche del miércoles la suspensión de clases presenciales para todos los colegios de la provincia, en todos sus niveles y modalidades por el viento Zonda, aunque indicaron que las mismas deberán darse de manera virtual.