Bajó el viento Zonda: a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes

El pronóstico del tiempo y las alertas se cumplieron con la llegada del fenómeno al Sur y el Valle de Uco durante la madrugada. Antes del amanecer algunas ráfagas soplaron en el Gran Mendoza acompañadas de aumento de la temperatura. Para este jueves la máxima podría llegar a los 31 grados.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo precisó que el viento Zonda será más fuerte pasado el mediodía y se mantendrá durante toda la tarde. Advirtió que por la intensidad que tendrá, se trata de un evento de moderado a severo, capaz de provocar daños, y recomendó a los mendocinos tomar todas las precauciones necesarias y evitar salir de las casas si no es necesario.