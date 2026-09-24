El pronóstico de viento Zonda se mantiene para todo este jueves, y según los especialistas, las ráfagas más fuertes se espera que lleguen al Gran Mendoza después del mediodía. Por esto, la DGE decidió la suspensión de clases presenciales para garantizar la seguridad de alumnos, padres, docentes y trabajadores escolares.
La DGE definió qué pasará con las clases para el turno tarde por el viento Zonda
La decisión de la DGE fue tomada en base a las recomendaciones de Defensa Civil y meteorólogos por la presencia de viento Zonda en toda la provincia
A través de un comunicado oficial, la DGE informó que se suspenden las clases presenciales en todos los colegios de la provincia para el turno tarde, en todos los niveles y modalidades.
La decisión fue tomada debido a que se mantiene la alerta naranja por fuertes ráfagas de viento Zonda que se espera para la tarde de este jueves, las cuales pueden superar los 80 km/h. en diferentes sectores, según los diferentes pronósticos.
La recomendación de Defensa Civil también fue clave para definir el accionar de las escuelas para el turno tarde, en especial para cuidar a toda la comunidad educativa.
Aclararon que si bien no hay clases presenciales, todos los alumnos deben tener las actividades correspondientes de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec.
Por su parte, la Universidad Juan Agustín Maza tomó la misma decisión para el turno tarde en todas las sedes, en el campo de deportes y en el colegio secundario.
La Universidad Nacional de Cuyo se sumó a la misma medida para todas las facultades y los colegios que dependen de ella para garantizar la seguridad de todos ante el viento Zonda de este jueves.
Otro comunicado de la DGE
Debido a que la situación de viento Zonda se mantiene para todo el día, según las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades de la DGE indicaron que a las 16.30 de este jueves informarán qué pasará con la presencialidad para los turnos vespertino y nocturno.