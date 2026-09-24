La DGE definió qué pasará con las clases para el turno tarde por el viento Zonda

La recomendación de Defensa Civil también fue clave para definir el accionar de las escuelas para el turno tarde, en especial para cuidar a toda la comunidad educativa.

Aclararon que si bien no hay clases presenciales, todos los alumnos deben tener las actividades correspondientes de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec.

Por su parte, la Universidad Juan Agustín Maza tomó la misma decisión para el turno tarde en todas las sedes, en el campo de deportes y en el colegio secundario.

La Universidad Nacional de Cuyo se sumó a la misma medida para todas las facultades y los colegios que dependen de ella para garantizar la seguridad de todos ante el viento Zonda de este jueves.

Otro comunicado de la DGE

Debido a que la situación de viento Zonda se mantiene para todo el día, según las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades de la DGE indicaron que a las 16.30 de este jueves informarán qué pasará con la presencialidad para los turnos vespertino y nocturno.