ANMAT encendió la alarma al prohibir inmediatamente los productos para bajar de peso que contengan esta droga

Según explicó el organismo, actualmente no existen especialidades medicinales comercializadas en la Argentina que contengan esta sustancia. La razón es que el ingrediente todavía se encuentra bajo investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo II y un control inadecuado de la glucemia.

Retatrutide y la alerta por productos para bajar de peso

El retatrutide es un péptido experimental que se encuentra en fase 3 de investigación clínica. Su mecanismo consiste en actuar como un triple agonista de los receptores hormonales GLP-1, GIP y glucagón, una combinación que puede favorecer la reducción del peso.

Sin embargo, el producto todavía no cuenta con autorización para su comercialización como medicamento en la Argentina.

ANMAT también señaló que organismos regulatorios de otros países emitieron advertencias sobre productos que contienen este componente. Entre ellos se encuentran la Agencia Nacional de Vigilancia de Brasil (ANVISA) y la Agencia Nacional de Vigilancia de Paraguay (DINAVISA).

Los eventos supuestamente atribuidos a vacunas fueron cefaleas y mialgias; 8,8% fiebre; 6,9% una reacción local en el lugar de las inyección y 8,5% con síntomas gastrointestinales con o sin fiebre.

Además, el retatrutide tampoco está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ni por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Ante este escenario, el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó publicar una alerta para advertir a la población sobre los riesgos de estos productos.

La prohibición comprende todos los lotes, tamaños y presentaciones, tanto los comercializados de manera presencial como aquellos ofrecidos por medios electrónicos, hasta que cuenten con la correspondiente autorización de ANMAT.