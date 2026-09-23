ANMAT dio de baja 25 firmas de medicamentos: cuáles son y por qué se tomó la medida

La medida obedeció a la detección de irregularidades administrativas vinculadas a la expiración de los certificados de autorización. Según la normativa vigente, los registros otorgados para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales tienen un plazo determinado de validez, por lo que las firmas debían gestionar la prórroga correspondiente antes de su término.

Las empresas sancionadas no podrán elaborar ni comercializar los productos afectados hasta tanto regularicen sus trámites ante el organismo sanitario.

El marco legal y el vencimiento de los certificados

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Medicamentos N° 16.463, la autorización para elaborar y comercializar cualquier especialidad medicinal en el territorio nacional posee una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha de emisión del certificado autorizante.