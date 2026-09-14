ANMAT prohibió un conocido desinfectante en todo el país y son graves los motivos que dio

ANMAT prohibió un desinfectante Clean On considerado ilegítimo

De acuerdo con el informe incorporado a la disposición, se detectó un producto desinfectante de superficies de marca Clean On que habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no figura como titular ante ANMAT.

Por ese motivo, el organismo consideró que se trataría de un producto ilegítimo.

La autoridad sanitaria explicó que los artículos involucrados no se encuentran inscriptos ante ANMAT y que se desconocen tanto sus condiciones de manufactura como su formulación. En consecuencia, no es posible garantizar que cumplan con los estándares de calidad, seguridad y eficacia correspondientes.

“A fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado”, ANMAT resolvió adoptar medidas precautorias y retirar del mercado los productos alcanzados por la prohibición.

La medida establece la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios comprendidos en la disposición.

Además, ANMAT comunicó la decisión a las autoridades sanitarias provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a distintas áreas vinculadas con el control y monitoreo de productos para la salud.

La disposición también fue remitida a la Dirección de Gestión de Información Técnica, a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

El expediente continuará su curso en la Coordinación de Sumarios, según lo establecido en la resolución oficial.