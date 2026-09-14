Inicio Sociedad Limpiar
Limpieza

Cómo y cada cuánto hay que limpiar las bobinas traseras de la heladera

Limpiar la heladera no es limpiar únicamente el interior de la misma. Algunas partes requieren una buena limpieza y no lo sabemos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Paso a paso para limpiar las serpentinas de la heladera.

Paso a paso para limpiar las serpentinas de la heladera.

Para limpiar la heladera hay que tener en cuenta muchas cosas. Este electrodoméstico está en contacto constante con alimentos, sobras de alimentos, productos crudos o cocidos, vegetales y animales. Todos estos productos dejan restos orgánicos en el interior de la heladera y microorganismos.

Debido a todo lo anterior, siempre que limpiamos la heladera, la limpiamos por dentro, pensando en la seguridad de los alimentos y en la contaminación que pueden producir los mismos. El problema es que evitamos y obviamos limpiar otras partes de la heladera que tienen que ver con el funcionamiento interno más que con los alimentos.

Por qu&eacute; es importante limpiar las bobinas de la heladera.&nbsp;

Por qué es importante limpiar las bobinas de la heladera.

Una de estas partes son las bobinas o serpentinas que se encuentran en la parte trasera de la heladera. Es importante limpiar esta zona cada cierto tiempo por razones de seguridad, funcionamiento y durabilidad del aparato.

Por qué es importante limpiar las bobinas de la heladera

Las bobinas o serpentinas de la heladera forman parte del condensador del aparato. Cumplen la función de condensación, liberando al exterior el calor que el gas refrigerante absorbe del interior de la heladera.

El gas refrigerante viaja por el interior de las bobinas metálicas que tienen forma de serpentina. Al pasar por estas bobinas, el calor acumulado se expulsa hacia el exterior; el gas se condensa y se transforma en líquido para reiniciar el ciclo de frío.

Si las serpentinas est&aacute;n llenas de polvo, la heladera no libera bien el aire caliente al exterior.&nbsp;&nbsp;

Si las serpentinas están llenas de polvo, la heladera no libera bien el aire caliente al exterior.

Es importante limpiar las serpentinas de la heladera porque, si se acumula polvo o suciedad, el calor no se libera adecuadamente. Esto hace que el motor trabaje más y gaste más luz. La heladera funciona forzada.

Lo mejor es limpiar las bobinas traseras una o dos veces al año o cada seis meses si en la casa hay mascotas que pueden liberar mucho pelo.

Cómo limpiar las bobinas de la parte de atrás de la heladera

Para limpiar las bobinas traseras de la heladera, hay que tener en cuenta algunas medidas de seguridad y utilizar los productos adecuados. Es importante, una vez terminada la limpieza, que la heladera tenga un espacio entre la pared y las bobinas para que circule el aire.

Conviene limpiar las serpentinas unas dos o tres veces al a&ntilde;o.

Conviene limpiar las serpentinas unas dos o tres veces al año.

  1. Desenchufa la heladera para empezar la limpieza. Separa la heladera de la pared para poder limpiar más cómodo.
  2. Retira los paneles o rejillas si las bobinas están cubiertas.
  3. Cepilla el polvo usando un cepillo suave para remover la suciedad superficial. No dobles ni muevas los tubos.
  4. Aspira el polvo acumulado entre los espacios.
  5. Coloca nuevamente la heladera en su lugar y enchufa para reiniciar el circuito.

En pocas palabras

  • Limpieza profunda: Más allá del interior, las bobinas traseras de la heladera requieren mantenimiento.
  • Funcionamiento y ahorro: Las bobinas limpias evitan el sobreesfuerzo del motor, reduciendo el consumo eléctrico.
  • Mantenimiento recomendado: Limpiar las bobinas traseras una o dos veces al año, o cada seis meses si hay mascotas.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar