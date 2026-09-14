Cómo y cada cuánto hay que limpiar las bobinas traseras de la heladera

Debido a todo lo anterior, siempre que limpiamos la heladera, la limpiamos por dentro, pensando en la seguridad de los alimentos y en la contaminación que pueden producir los mismos. El problema es que evitamos y obviamos limpiar otras partes de la heladera que tienen que ver con el funcionamiento interno más que con los alimentos.
Una de estas partes son las bobinas o serpentinas que se encuentran en la parte trasera de la heladera. Es importante limpiar esta zona cada cierto tiempo por razones de seguridad, funcionamiento y durabilidad del aparato.
Por qué es importante limpiar las bobinas de la heladera
Las bobinas o serpentinas de la heladera forman parte del condensador del aparato. Cumplen la función de condensación, liberando al exterior el calor que el gas refrigerante absorbe del interior de la heladera.
El gas refrigerante viaja por el interior de las bobinas metálicas que tienen forma de serpentina. Al pasar por estas bobinas, el calor acumulado se expulsa hacia el exterior; el gas se condensa y se transforma en líquido para reiniciar el ciclo de frío.
Es importante limpiar las serpentinas de la heladera porque, si se acumula polvo o suciedad, el calor no se libera adecuadamente. Esto hace que el motor trabaje más y gaste más luz. La heladera funciona forzada.
Lo mejor es limpiar las bobinas traseras una o dos veces al año o cada seis meses si en la casa hay mascotas que pueden liberar mucho pelo.
Cómo limpiar las bobinas de la parte de atrás de la heladera
Para limpiar las bobinas traseras de la heladera, hay que tener en cuenta algunas medidas de seguridad y utilizar los productos adecuados. Es importante, una vez terminada la limpieza, que la heladera tenga un espacio entre la pared y las bobinas para que circule el aire.
- Desenchufa la heladera para empezar la limpieza. Separa la heladera de la pared para poder limpiar más cómodo.
- Retira los paneles o rejillas si las bobinas están cubiertas.
- Cepilla el polvo usando un cepillo suave para remover la suciedad superficial. No dobles ni muevas los tubos.
- Aspira el polvo acumulado entre los espacios.
- Coloca nuevamente la heladera en su lugar y enchufa para reiniciar el circuito.
En pocas palabras
- Limpieza profunda: Más allá del interior, las bobinas traseras de la heladera requieren mantenimiento.
- Funcionamiento y ahorro: Las bobinas limpias evitan el sobreesfuerzo del motor, reduciendo el consumo eléctrico.
- Mantenimiento recomendado: Limpiar las bobinas traseras una o dos veces al año, o cada seis meses si hay mascotas.