Cómo y cada cuánto hay que limpiar las bobinas traseras de la heladera

Por qué es importante limpiar las bobinas de la heladera

Las bobinas o serpentinas de la heladera forman parte del condensador del aparato. Cumplen la función de condensación, liberando al exterior el calor que el gas refrigerante absorbe del interior de la heladera.

El gas refrigerante viaja por el interior de las bobinas metálicas que tienen forma de serpentina. Al pasar por estas bobinas, el calor acumulado se expulsa hacia el exterior; el gas se condensa y se transforma en líquido para reiniciar el ciclo de frío.

Si las serpentinas están llenas de polvo, la heladera no libera bien el aire caliente al exterior.

Es importante limpiar las serpentinas de la heladera porque, si se acumula polvo o suciedad, el calor no se libera adecuadamente. Esto hace que el motor trabaje más y gaste más luz. La heladera funciona forzada.

Lo mejor es limpiar las bobinas traseras una o dos veces al año o cada seis meses si en la casa hay mascotas que pueden liberar mucho pelo.

Cómo limpiar las bobinas de la parte de atrás de la heladera

Para limpiar las bobinas traseras de la heladera, hay que tener en cuenta algunas medidas de seguridad y utilizar los productos adecuados. Es importante, una vez terminada la limpieza, que la heladera tenga un espacio entre la pared y las bobinas para que circule el aire.

Conviene limpiar las serpentinas unas dos o tres veces al año.