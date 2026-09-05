Cómo puedo limpiar las manchas de desodorante en la ropa negra

Muchos productos de higiene no son transparentes y dejan manchas difíciles de limpiar. Esto pasa generalmente con la ropa de color oscuro que se ensucia con desodorante cuando nos sacamos la prenda o cuando nos la ponemos y accidentalmente rozamos las telas por las axilas con el desodorante aún fresco.
No hay que mandar la prenda de ropa inmediatamente al lavarropas cuando pasa esto. Se puede limpiar con un pequeño truco o hack de limpieza de ropa rápido, barato y efectivo.
El desodorante puede dejar distintos tipos de manchas y por diferentes razones. Las manchas de desodorante se producen por reacciones químicas diversas entre el producto y sus ingredientes con la transpiración.
Las manchas blancas de desodorante se producen cuando usamos productos en barra o en spray que no se secan por completo en la piel ni se absorben bien y, al colocarnos la ropa oscura, dejan marca.
Si las manchas que aparecen en la ropa son de color amarillo, probablemente se haya producido una reacción entre las sales de aluminio del desodorante con las proteínas de la transpiración.
Las marcas de desodorante se notan más cuando hay acumulación de desodorante y falta de lavado. Además, si usamos desodorantes blancos con la ropa oscura, es más probable que se manche; por eso conviene usar productos transparentes o que no dejen marca.
Paso a paso para limpiar las manchas de desodorante en la ropa oscura
Para limpiar las marcas de desodorante, no se necesitan productos de limpieza costosos ni ingredientes rebuscados. Solo hay que usar una prenda de jean.
Si pasamos un pantalón de jean, una camisa o cualquier prenda de ropa que sea de tela de jean gruesa, por la marca de desodorante seco, los jeans actúan como un cepillo que raspa las marcas y deja la prenda impecable. El roce de las telas desprende el desodorante seco en minutos.
Este truco sirve para manchas de desodorante superficiales, no para manchas que ya han penetrado en los tejidos de la ropa.
¿Cómo puedo limpiar las manchas de desodorante por transpiración?
Las manchas amarillas de transpiración se notan mucho más en las prendas de ropa blanca, son claras, porque tienden a pigmentarse de color amarillo. A veces incluso la mancha viene acompañada de un olor fuerte que no sale con nada.
Para limpiar las axilas de la ropa con manchas de transpiración, se puede usar una mezcla de agua y vinagre blanco. El vinagre neutraliza olores y blanquea la ropa sin dañarla.
En pocas palabras
- Manchas de desodorante: Se producen por reacciones químicas entre el producto y la transpiración, especialmente visibles en ropa oscura.
- Truco para ropa oscura: Frotar la marca con una prenda de tela de jean gruesa para eliminar manchas secas superficiales.
- Manchas de transpiración: Las amarillas se limpian con agua y vinagre blanco para neutralizar olores y blanquear.