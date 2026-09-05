Cómo puedo limpiar las manchas de desodorante en la ropa negra

Las manchas blancas de desodorante se producen cuando usamos productos en barra o en spray que no se secan por completo en la piel ni se absorben bien y, al colocarnos la ropa oscura, dejan marca.

Si las manchas que aparecen en la ropa son de color amarillo, probablemente se haya producido una reacción entre las sales de aluminio del desodorante con las proteínas de la transpiración.

Las marcas de desodorante se notan más cuando hay acumulación de desodorante y falta de lavado. Además, si usamos desodorantes blancos con la ropa oscura, es más probable que se manche; por eso conviene usar productos transparentes o que no dejen marca.

Paso a paso para limpiar las manchas de desodorante en la ropa oscura

Para limpiar las marcas de desodorante, no se necesitan productos de limpieza costosos ni ingredientes rebuscados. Solo hay que usar una prenda de jean.

Si pasamos un pantalón de jean, una camisa o cualquier prenda de ropa que sea de tela de jean gruesa, por la marca de desodorante seco, los jeans actúan como un cepillo que raspa las marcas y deja la prenda impecable. El roce de las telas desprende el desodorante seco en minutos.

La tela de jean raspa y desprende el desodorante seco.

Este truco sirve para manchas de desodorante superficiales, no para manchas que ya han penetrado en los tejidos de la ropa.

¿Cómo puedo limpiar las manchas de desodorante por transpiración?

Las manchas amarillas de transpiración se notan mucho más en las prendas de ropa blanca, son claras, porque tienden a pigmentarse de color amarillo. A veces incluso la mancha viene acompañada de un olor fuerte que no sale con nada.

Con vinagre se pueden eliminar las manchas de transpiración de la ropa.

Para limpiar las axilas de la ropa con manchas de transpiración, se puede usar una mezcla de agua y vinagre blanco. El vinagre neutraliza olores y blanquea la ropa sin dañarla.