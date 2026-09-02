Vivo en un cuarto piso y soy una obsesiva con la limpieza, así que se imaginarán mi sorpresa cuando vi una cucaracha caminando por la cocina. No entendía cómo, siendo tan precavida, uno de esos animales con tan mala fama había logrado llegar hasta mi casa.
Puse leche con otro ingrediente y mi casa quedó sin cucarachas: esto aprendí tras probar el método
La búsqueda de soluciones efectivas para el hogar llevó a una mezcla casera con azúcar, ácido bórico y leche en polvo para erradicar cucarachas.
Primero recurrí a los métodos tradicionales. Probé las conocidas “casitas para cucarachas”, que son estaciones de cebo plásticas con un insecticida en gel diseñado para atraer a estos insectos. También utilicé algunos aerosoles de acción rápida.
Me apareció una cucaracha en casa y probé una mezcla casera: esto pasó
Sin embargo, quería encontrar una alternativa más eficaz de limpieza que pudiera preparar en casa y que me ayudara a mantener alejadas a las cucarachas. Después de investigar distintas alternativas, llegué a una mezcla sencilla que podía preparar. Se trata de azúcar, ácido bórico y leche en polvo.
La combinación busca atraer a las cucarachas por el azúcar y la leche, mientras que el ácido bórico actúa como el componente encargado de combatirlas. La cucaracha puede caminar sobre la mezcla y, posteriormente, ingerir parte del producto mientras se limpia las patas y el cuerpo. Una vez dentro de su organismo, el ácido bórico puede interferir con su funcionamiento y provocar su muerte.
Cómo preparé la mezcla contra las cucarachas
Fue así que, con el azúcar y la leche en polvo que ya tenía en casa, decidí ir a la farmacia a buscar el ácido bórico en polvo. Después de conseguirlo, volví a casa con los tres ingredientes y me dispuse a preparar la mezcla.
- Primero coloqué el azúcar y la leche en polvo en un recipiente y los mezclé bien.
- Después agregué el ácido bórico y volví a integrar todo hasta obtener una preparación uniforme.
- Con la mezcla lista, hice pequeñas porciones y las coloqué en distintos puntos de la casa donde había visto cucarachas o donde podían esconderse, como detrás de los muebles, cerca de los zócalos y en rincones oscuros.
Ahora solo quedaba esperar. A diferencia del aerosol que había utilizado al principio, este método no actuaba de inmediato. La idea era que las cucarachas se sintieran atraídas por el azúcar y la leche en polvo, entraran en contacto con el ácido bórico y posteriormente lo ingirieran al limpiarse.
Después de todo, había una pregunta que seguía dando vueltas en mi cabeza: ¿cómo había llegado una cucaracha a mi casa si mantenía todo limpio?
La realidad es que la presencia de estos insectos no siempre está relacionada con la falta de higiene. Las cucarachas buscan principalmente alimento, agua, calor y refugio, y pueden ingresar a una vivienda a través de pequeñas grietas, cañerías, desagües o incluso escondidas en cajas y bolsas.
En un edificio, además, el problema puede venir de otro departamento o de los espacios comunes. Por eso, vivir en un cuarto piso tampoco significa estar completamente a salvo de estos insectos.