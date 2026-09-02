Puse leche con otro ingrediente y mi casa quedó sin cucarachas: esto aprendí tras probar el método

La combinación busca atraer a las cucarachas por el azúcar y la leche, mientras que el ácido bórico actúa como el componente encargado de combatirlas. La cucaracha puede caminar sobre la mezcla y, posteriormente, ingerir parte del producto mientras se limpia las patas y el cuerpo. Una vez dentro de su organismo, el ácido bórico puede interferir con su funcionamiento y provocar su muerte.

Cómo preparé la mezcla contra las cucarachas

Fue así que, con el azúcar y la leche en polvo que ya tenía en casa, decidí ir a la farmacia a buscar el ácido bórico en polvo. Después de conseguirlo, volví a casa con los tres ingredientes y me dispuse a preparar la mezcla.

Primero coloqué el azúcar y la leche en polvo en un recipiente y los mezclé bien.

Después agregué el ácido bórico y volví a integrar todo hasta obtener una preparación uniforme.

Con la mezcla lista, hice pequeñas porciones y las coloqué en distintos puntos de la casa donde había visto cucarachas o donde podían esconderse, como detrás de los muebles, cerca de los zócalos y en rincones oscuros.

Ahora solo quedaba esperar. A diferencia del aerosol que había utilizado al principio, este método no actuaba de inmediato. La idea era que las cucarachas se sintieran atraídas por el azúcar y la leche en polvo, entraran en contacto con el ácido bórico y posteriormente lo ingirieran al limpiarse.

Después de todo, había una pregunta que seguía dando vueltas en mi cabeza: ¿cómo había llegado una cucaracha a mi casa si mantenía todo limpio?

La realidad es que la presencia de estos insectos no siempre está relacionada con la falta de higiene. Las cucarachas buscan principalmente alimento, agua, calor y refugio, y pueden ingresar a una vivienda a través de pequeñas grietas, cañerías, desagües o incluso escondidas en cajas y bolsas.

En un edificio, además, el problema puede venir de otro departamento o de los espacios comunes. Por eso, vivir en un cuarto piso tampoco significa estar completamente a salvo de estos insectos.