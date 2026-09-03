El mejor método para limpiar los repasadores: adiós a las manchas y malos olores

Los repasadores son unos elementos indispensables de la cocina, pero también los objetos más expuestso a la grasa, las salsas y la humedad acumulada. Muchas veces, limpiar los repasadores en el lavarropas no alcanza para devolverles el aspecto impecable ni para eliminar ese característico olor rancio.
Para limpiar las manchas de los repasadores sin arruinar la tela, el secreto no está en abusar de la lavandina, que termina desgastando las fibras y poniendo amarillo a la prenda, sino en combinar agua caliente y agentes desengrasantes profundos.
Limpiar un repasador con estos métodos caseros
El método de la olla: bicarbonato y jabón
Este procedimiento tradicional sigue siendo el más eficaz para desinfectar a fondo y remover la grasa pegada.
Los ingredientes:
- Agua
- 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio
- Jabón blanco en pan (rallado) o detergente concentrado para platos
El paso a paso:
- Llenar una olla grande con agua y llevarla al fuego.
- Incorporar el bicarbonato y el jabón cuando el agua esté tibia.
- Sumergir los repasadores y dejar que el agua hierva a fuego lento durante 15 o 20 minutos.
- Revolver ocasionalmente con una cuchara de madera para que la mezcla penetre en el tejido.
- Retirar del fuego, dejar entibiar, enjuagar con abundante agua fría y tender al sol.
Tratamiento según el tipo de mancha
Para marcas puntuales de manchas antes del lavado general, la clave es actuar directamente sobre la zona afectada:
- Grasa y aceite: aplicar detergente de platos puro sobre la mancha seca, frotar y dejar actuar 10 minutos antes de hervir.
- Salsa de tomate o vino: cubrir con una pasta de bicarbonato y agua oxigenada (10 volúmenes) durante 15 minutos.
- Humedad o mal olor: dejar en remojo durante 1 hora en agua tibia con un chorro generoso de vinagre blanco de alcohol.
Mantenimiento diario del repasador
- Nunca hay que dejar el repasador arrugado o mojado sobre la mesada de la cocina. Conviene colgarlo siempre extendido para evitar hongos.
- En el lavado en el lavarropas, se debe evitar el suavizante, ya que genera una película imperceptible que reduce drásticamente la capacidad de absorción de la tela.
- La radiación UV funciona como un blanqueador natural y elimina las bacterias residuales.
En pocas palabras
- Adiós olores y manchas: Descubrí cómo limpiar repasadores como nuevos con ingredientes caseros.
- Método casero: Hervir repasadores con bicarbonato y jabón blanco es eficaz contra grasa y suciedad.
- Tratamientos específicos: Actuá sobre grasa, salsa de tomate o mal olor con detergente, bicarbonato/agua oxigenada o vinagre blanco.
Resumen generado por Thinkindot AI