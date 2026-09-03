El mejor método para limpiar los repasadores: adiós a las manchas y malos olores

Para limpiar las manchas de los repasadores sin arruinar la tela, el secreto no está en abusar de la lavandina, que termina desgastando las fibras y poniendo amarillo a la prenda, sino en combinar agua caliente y agentes desengrasantes profundos.

Limpiar un repasador con estos métodos caseros

El método de la olla: bicarbonato y jabón