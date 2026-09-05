Mejora la freidora de aire: el nuevo electrodoméstico con pantalla táctil que cocina diferentes comidas

Esto permite cocinar porciones familiares en una sola tanda, optimizando el consumo energético y reduciendo significativamente los tiempos de preparación.

Su diferencial radica en la incorporación de una intuitiva pantalla táctil que incluye hasta 18 programas preestablecidos de cocción. Con solo tocar un botón, el dispositivo ajusta de forma exacta la temperatura (que va desde los 30 °C hasta los 230 °C) y el tiempo requerido para cada tipo de alimento.

Entre las principales funciones que permite realizar este equipo en la cocina se destacan:

Freír sin aceite: distribución uniforme de aire caliente a gran velocidad para lograr texturas crocantes en el exterior y tiernas por dentro.

distribución uniforme de aire caliente a gran velocidad para lograr texturas crocantes en el exterior y tiernas por dentro. Hornear y asar: ideal para la elaboración de pizzas, carnes, vegetales o repostería.

ideal para la elaboración de pizzas, carnes, vegetales o repostería. Deshidratar alimentos: un temporizador de hasta 12 horas pensado para la preparación de frutas o snacks saludables.

un temporizador de hasta 12 horas pensado para la preparación de frutas o snacks saludables. Combinación de programas: posibilidad de ejecutar dos modos de cocción consecutivos de forma automática.

Seguridad y bajo mantenimiento en el hogar

Además de su versatilidad gastronómica, este artefacto suma avances tecnológicos enfocados en el rendimiento energético y la seguridad. Su puerta con doble vidrio térmico de 5 capas ayuda a conservar la temperatura interna, mientras que incorpora sistemas automáticos de protección ante sobrecalentamientos y un apagado programado tras finalizar el proceso.

Asimismo, incluye una función de autolimpieza e integra accesorios como rejillas, bandejas antiadherentes y canastas de freído, facilitando el mantenimiento diario y convirtiéndose en una solución práctica para optimizar espacio en las mesadas.