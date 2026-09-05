Durante los últimos años, la popular freidora de aire se consolidó como la gran protagonista de las casas al permitir elaborar preparaciones crujientes sin la necesidad de utilizar materia grasa. Sin embargo, la evolución tecnológica dio origen a un nuevo electrodoméstico multifunción que busca perfeccionar esta experiencia culinaria.
Mejora la freidora de aire: el nuevo electrodoméstico con pantalla táctil que cocina diferentes comidas
Este innovador producto irrumpen en el hogar con tecnología de convección, capacidad, y funciones avanzadas para diferentes recetas
Se trata de los hornos inteligentes de convección con tecnología smart, dispositivos compactos de última generación que combinan las mejores prestaciones de una freidora de aire tradicional con la capacidad de un horno eléctrico y el sistema de cocción al vapor.
Cómo funciona el electrodoméstico que busca revolucionar la cocina
A diferencia de los modelos convencionales de cesto pequeño, este nuevo electrodoméstico cuenta con capacidades que alcanzan los 30 litros y una potencia de 1800 W.
Esto permite cocinar porciones familiares en una sola tanda, optimizando el consumo energético y reduciendo significativamente los tiempos de preparación.
Su diferencial radica en la incorporación de una intuitiva pantalla táctil que incluye hasta 18 programas preestablecidos de cocción. Con solo tocar un botón, el dispositivo ajusta de forma exacta la temperatura (que va desde los 30 °C hasta los 230 °C) y el tiempo requerido para cada tipo de alimento.
Entre las principales funciones que permite realizar este equipo en la cocina se destacan:
- Freír sin aceite: distribución uniforme de aire caliente a gran velocidad para lograr texturas crocantes en el exterior y tiernas por dentro.
- Hornear y asar: ideal para la elaboración de pizzas, carnes, vegetales o repostería.
- Deshidratar alimentos: un temporizador de hasta 12 horas pensado para la preparación de frutas o snacks saludables.
- Combinación de programas: posibilidad de ejecutar dos modos de cocción consecutivos de forma automática.
Seguridad y bajo mantenimiento en el hogar
Además de su versatilidad gastronómica, este artefacto suma avances tecnológicos enfocados en el rendimiento energético y la seguridad. Su puerta con doble vidrio térmico de 5 capas ayuda a conservar la temperatura interna, mientras que incorpora sistemas automáticos de protección ante sobrecalentamientos y un apagado programado tras finalizar el proceso.
Asimismo, incluye una función de autolimpieza e integra accesorios como rejillas, bandejas antiadherentes y canastas de freído, facilitando el mantenimiento diario y convirtiéndose en una solución práctica para optimizar espacio en las mesadas.
En pocas palabras
- Electrodoméstico inteligente: evolución de la freidora de aire con tecnología de convección y pantalla táctil.
- Funcionalidad versátil: combina funciones de freidora, horno y vapor para diversas recetas.
- Eficiencia y seguridad: cocción rápida, bajo consumo, doble vidrio térmico y protección contra sobrecalentamiento.