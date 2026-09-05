Adoptó a Bobi cuando era cachorro: el perro superó los 30 años y es el más longevo registrado

Los hijos de la familia descubrieron al cachorro días después, cuando notaron que su madre seguía entrando en aquella habitación. Decidieron mantenerlo oculto hasta que fuera demasiado tarde para que sus padres pudieran separarlo de ellos. Así, el cachorro que había logrado sobrevivir terminó convirtiéndose en parte de la familia. Bobi creció en el campo, rodeado de otros animales y con libertad para recorrer los terrenos cercanos a la casa.

¿Cómo certificaron que es el perro más longevo?

Según los registros presentados en aquel momento, su fecha de nacimiento había sido certificada por las autoridades veterinarias portuguesas y también figuraba en la base oficial de mascotas del país Con el paso de los años comenzó a caminar con dificultad, perdió parte de la visión y pasó más tiempo descansando. Aun así, su familia aseguraba que había disfrutado de una vida tranquila y relativamente saludable.

Su longevidad resultaba todavía más extraordinaria porque los mastines del Alentejo suelen vivir entre 12 y 14 años. Bobi habría duplicado ampliamente esa expectativa y, según su familia, incluso su madre, Gira, había alcanzado los 18 años. El perro portugués ha batido un récord de casi un siglo de antigüedad, el perro más longevo anterior , Bluey (1910-1939), era un perro pastor australiano que vivió hasta los 29 años y 5 meses.