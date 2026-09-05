Adoptó a Bobi cuando era cachorro: el perro superó los 30 años y es el más longevo registrado

Todos deseamos que nuestras mascotas fueran eternas. Que ese perro que nos acompañó durante años pudiera quedarse para siempre en casa, sin envejecer y sin que llegara el momento de despedirnos. Bobi parecía haber logrado algo parecido.
En febrero de 2023, Guinness World Records anunció que Bobi, un mastín del Alentejo nacido en Portugal, tenía 30 años y 266 días. Con esa edad no solo se convirtió en el perro vivo más viejo del mundo, sino que también superó el récord histórico de Bluey, una pastora australiana que había vivido 29 años y cinco meses.
¿Cómo este perro se transformó en parte de la familia?
Bobi había nacido el 11 de mayo de 1992 y pasó toda su vida junto a la familia Costa, en la localidad rural de Conqueiros, en Leiria. Bobi nació junto a otros tres cachorros en una dependencia donde la familia guardaba leña. Como ya tenían demasiados animales, sus dueños decidieron deshacerse de los recién nacidos. Pero uno de ellos quedó escondido entre la madera.
Los hijos de la familia descubrieron al cachorro días después, cuando notaron que su madre seguía entrando en aquella habitación. Decidieron mantenerlo oculto hasta que fuera demasiado tarde para que sus padres pudieran separarlo de ellos. Así, el cachorro que había logrado sobrevivir terminó convirtiéndose en parte de la familia. Bobi creció en el campo, rodeado de otros animales y con libertad para recorrer los terrenos cercanos a la casa.
¿Cómo certificaron que es el perro más longevo?
Según los registros presentados en aquel momento, su fecha de nacimiento había sido certificada por las autoridades veterinarias portuguesas y también figuraba en la base oficial de mascotas del país Con el paso de los años comenzó a caminar con dificultad, perdió parte de la visión y pasó más tiempo descansando. Aun así, su familia aseguraba que había disfrutado de una vida tranquila y relativamente saludable.
Su longevidad resultaba todavía más extraordinaria porque los mastines del Alentejo suelen vivir entre 12 y 14 años. Bobi habría duplicado ampliamente esa expectativa y, según su familia, incluso su madre, Gira, había alcanzado los 18 años. El perro portugués ha batido un récord de casi un siglo de antigüedad, el perro más longevo anterior , Bluey (1910-1939), era un perro pastor australiano que vivió hasta los 29 años y 5 meses.
En pocas palabras
- Perro récord: Bobi, un mastín del Alentejo, fue reconocido como el perro más longevo del mundo con 30 años y 266 días.
- Historia de Bobi: Adoptado de cachorro por la familia Costa en Portugal, vivió toda su vida en el campo.
- Longevidad excepcional: Su edad superó ampliamente la esperanza de vida de su raza (12-14 años) y el récord histórico anterior.