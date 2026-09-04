Murió una nena de 2 años tras ser atacada por dos perros dogo

El fatal episodio que terminó con la vida de la niña de 2 años ocurrió en la casa de un familiar de la pequeña, al que pertenecarían los animales. El ataque afectó además a una mujer de 34 años -tía de la nena- que se encontraba en la vivienda y también resultó con lesiones en la cabeza, la nuca y el hombro al interevenir para frenar el ataque de los perros.

Ataques de perros peligrosos: una constante sin solución

El ataque canino que provocó la muerte de una niña de 2 años no se trata de un hecho aislado en Córdoba, sino que se suma a desgarradores antecedentes. La muerte de la nena ocurrió a menos de un mes del fallecimiento de Salvador, el niño de 3 años que perdió la vida tras ser atacado por perros pitbull en barrio Suárez, también en córdoba.

Dogo argentino.

A su vez, la tragedia se dio en un contexto provincial de altísima sensibilidad pública, ya que el hecho se produce en pleno desarrollo del juicio histórico por Trinidad Ballesteros, la joven asesinada por dos dogos en 2023. Por el caso está siendo juzgado José Nieto.

Las autoridades judiciales y policiales abrieron una investigación para investigar las circunstancias exactas en las que se desencadenó el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.