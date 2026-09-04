Una nena de 2 años murió este viernes luego de haber sido atacada por dos perros raza dogo argentino en una vivienda de barrio Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Así lo publicó el sitio local La Voz.
Murió una nena de 2 años tras ser atacada por dos perros dogo
El trágico episodio ocurrió este viernes en la zona sur de de la ciudad de Córdoba Una mujer también resultó herida
La niña sufrió múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza y los miembros superiores e inferiores. en principio fue trasladada al Hospital Príncipe de Asturias, donde llego en paro cardiorrespiratorio. El equipo médico del lugar logró reanimarla y estabilizarla para luego derivarla de urgencia al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
Pese a los esfuerzos del personal médico, finalmente la niña falleció a causa de las heridas que le había provocado el ataque de los agresivos perros dogo.
El fatal episodio que terminó con la vida de la niña de 2 años ocurrió en la casa de un familiar de la pequeña, al que pertenecarían los animales. El ataque afectó además a una mujer de 34 años -tía de la nena- que se encontraba en la vivienda y también resultó con lesiones en la cabeza, la nuca y el hombro al interevenir para frenar el ataque de los perros.
Ataques de perros peligrosos: una constante sin solución
El ataque canino que provocó la muerte de una niña de 2 años no se trata de un hecho aislado en Córdoba, sino que se suma a desgarradores antecedentes. La muerte de la nena ocurrió a menos de un mes del fallecimiento de Salvador, el niño de 3 años que perdió la vida tras ser atacado por perros pitbull en barrio Suárez, también en córdoba.
A su vez, la tragedia se dio en un contexto provincial de altísima sensibilidad pública, ya que el hecho se produce en pleno desarrollo del juicio histórico por Trinidad Ballesteros, la joven asesinada por dos dogos en 2023. Por el caso está siendo juzgado José Nieto.
Las autoridades judiciales y policiales abrieron una investigación para investigar las circunstancias exactas en las que se desencadenó el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Una nena de 2 años murió tras un brutal ataque de dos perros dogo argentinos.
- Heridas graves: La mujer que intentó defender a la niña también resultó herida y fue derivada al hospital.
- Antecedentes: El hecho se suma a otros ataques de perros peligrosos en la provincia, generando conmoción y debate.