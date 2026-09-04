Qué afirma la autopsia del mendocino de 56 años que fue encontrado muerto en su departamento

Previamente, la ausencia injustificada de Alejandro Vallejos en su puesto de trabajo había encendido las alarmas entre sus compañeros, quienes intentaron comunicarse con él de forma infructuosa al notar que no respondía a las llamadas.

Ante este escenario, la fiscalía de Homicidios de Neuquén, , tomó intervención en el caso y ordenó de inmediato la realización de pericias exhaustivas.

Aunque la causa se caratuló en un principio como investigación por muerte dudosa, las autoridades policiales e investigadores judiciales avanzaron a paso firme para esclarecer las circunstancias del deceso y reconstruir los últimos momentos del hombre.

Autopsia: el informe preliminar

El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Alejandro Vallejos determinó que la causa de muerte fue una congestión cardiopulmonar. Sin embargo, la investigación forense aún no es concluyente y se aguardan los resultados de los estudios toxicológicos y anatomopatológicos.

Un dato llamativo que reveló la revisión médica fue la presencia de lesiones y traumatismos en el lado izquierdo del rostro de la víctima.

Los peritos del Cuerpo Médico Forense señalaron que estas laceraciones y golpes no poseían la entidad suficiente ni la gravedad requerida para provocarle la muerte.

A pesar de que la autopsia descarta en primera instancia que esas marcas hayan sido causales directas de la muerte, la fiscal Inaudi mantiene abiertas todas las hipótesis.

Autopsia: la reconstrucción de los hechos

El análisis del entorno donde ocurrió el hecho arrojó precisiones claves para los investigadores de la División Homicidios y Criminalística de la Policía de Neuquén.

La puerta de ingreso al departamento no presentaba signos de haber sido forzada y los vecinos de la zona indicaron no haber oído discusiones, detonaciones ni ruidos de violencia en la franja horaria en la que se estima ocurrió el deceso (aproximadamente diez horas antes del hallazgo del cuerpo).