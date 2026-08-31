La estremecedora autopsia al nene de 4 años que confirmó meses de tortura

Detalles del informe forense sobre el cuerpo del menor

El análisis legista constató que la causa inmediata de la muerte del pequeño fue la asfixia por ahorcamiento mediante la utilización de un lazo. Sin embargo, la inspección corporal detalló un cuadro de padecimientos físicos prolongado en el tiempo.

Los peritos identificaron múltiples quemaduras de cigarrillos en distintas partes del cuerpo, acompañadas por marcas de contacto con líquidos calientes, heridas cortantes y traumatismos diversos.

El estudio médico detectó además fracturas y hematomas internos de diferente antigüedad. Esta evidencia confirmó que el menor sufrió agresiones físicas constantes durante los meses en que permaneció bajo la custodia de la pareja.

Entre los hallazgos más estremecedores de la autopsia, los especialistas acreditaron lesiones severas compatibles con abusos sexuales y empalamiento, dejando al descubierto un patrón de conducta extremadamente cruel y aberrante.

El móvil del crimen y las condenas definitivas

La reconstrucción del caso demostró que los imputados sometieron al niño a castigos corporales sistemáticos entre los meses de julio y septiembre de 2015, provocándole un sufrimiento físico desgarrador.

Con la contundencia de estos informes médicos, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata había condenado a Toledo y Grollino en noviembre de 2018 como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento.

En la misma causa judicial, la madre biológica de la víctima, Romina Hernández, mantiene una pena firme de cinco años de prisión por el delito de abandono de persona seguido de muerte, al comprobarse que entregó al niño a los agresores sin procurar resguardo alguno sobre su vida.