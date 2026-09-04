Piratas del asfalto atacaron a un chofer y le robaron un furgón con 1.500 kilos de carne

Los piratas del asfalto chocaron de atrás un furgón cargado con 1.500 kilos de carne, amenazaron al chofer y se robaron el vehículo con la carga en Maipú. Imagen ilustrativa.

Los asaltantes amenazaron al conductor, se subieron al furgón y escaparon con la carga de 1.500 kilos de carne.

Sin datos de los piratas del asfalto

Cuando los delincuentes escaparon con el rodado y toda la carga, la víctima no pudo hacer más que llamar al 911. No había sido herido durante el asalto, por lo que no necesitó asistencia médica, pero sí estaba en estado de shock.

La Policía llegó al lugar y comenzaron la búsqueda de los vehículos y los delincuentes con los datos aportados por la víctima, pero los resultado fueron negativos. El chofer indicó además que el furgón no contaba con sistema de monitoreo por GPS.