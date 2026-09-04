Un camionero de 40 años fue víctima de un asalto cometido por piratas del asfalto durante la noche del jueves en Maipú, por donde trasladaba alrededor de 1.500 kilos de carne ovina y porcina hacia Luján. El hombre fue interceptado por la banda de delincuentes que robaron el furgón con toda la carga.
Piratas del asfalto atacaron a un chofer y le robaron un furgón con 1.500 kilos de carne
El conductor fue asaltado por piratas del asfalto en la Variante Palmira, Maipú. Uno de los delincuentes estaba armado. Le robaron el camión y la carga
El hecho ocurrió cerca de las 21.30 del jueves, en la Variante Palmira, a pocos metros de la ruta 60, por donde circulaba el chofer de un furgón Iveco, hasta que una camioneta Volkswagen Amarok blanca lo chocó de atrás.
Ante el impacto, la víctima detuvo la marcha y bajó para verificar qué había ocurrido. Fue entonces cuando fue sorprendido por 3 delincuentes, uno de ellos armado con una pistola.
Los asaltantes amenazaron al conductor, se subieron al furgón y escaparon con la carga de 1.500 kilos de carne.
Sin datos de los piratas del asfalto
Cuando los delincuentes escaparon con el rodado y toda la carga, la víctima no pudo hacer más que llamar al 911. No había sido herido durante el asalto, por lo que no necesitó asistencia médica, pero sí estaba en estado de shock.
La Policía llegó al lugar y comenzaron la búsqueda de los vehículos y los delincuentes con los datos aportados por la víctima, pero los resultado fueron negativos. El chofer indicó además que el furgón no contaba con sistema de monitoreo por GPS.
En pocas palabras
- Asalto en Maipú: delincuentes robaron 1.500 kilos de carne ovina y porcina.
- Modus operandi: Piratas del asfalto chocaron el furgón y amenazaron al conductor.
- Sin rastros: La Policía no encontró a los delincuentes ni recuperó el vehículo.