Tenía el plan perfecto para cometer un delito pero un fuerte olor la delató

El hallazgo se produjo durante un procedimiento de rutina enfocado en la inspección de transportes de pasajeros en el norte argentino. La involucrada había abordado la unidad en la localidad salteña de Orán y tenía como destino final la provincia de Mendoza. Sin embargo, la sofisticada maniobra diseñada para evadir la fiscalización de las fuerzas de seguridad quedó completamente desbaratada debido a un detalle ineludible en el habitáculo.

El insólito método para ocultar la droga y el aroma delator

Al momento de revisar el equipaje de mano y las pertenencias de los pasajeros, los gendarmes notaron la presencia de varios muñecos de peluche de gran tamaño con la figura de carpinchos. Según informaron fuentes de Gendarmería Nacional, algunos de los juguetes emanaban un intenso y penetrante olor a cannabis sativa, lo que encendió de inmediato las alarmas de los agentes actuantes en el puesto de control.