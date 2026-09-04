Un ingenioso e inusual método para el tráfico de estupefacientes fue desarticulado sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la provincia de Catamarca. Una mujer mayor de edad, que viajaba a bordo de un ómnibus de larga distancia perteneciente a un tour de compras, fue detenida por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) tras descubrirse que transportaba un cargamento millonario de drogas camuflado dentro de carpinchos de peluche.
Tenía el plan perfecto para cometer un delito pero un fuerte olor la delató
Una mujer que viajaba en un colectivo de larga distancia desde Salta hacia Mendoza fue aprehendida por Gendarmería Nacional en Catamarca luego de que no tuviera en cuenta un detalle
El hallazgo se produjo durante un procedimiento de rutina enfocado en la inspección de transportes de pasajeros en el norte argentino. La involucrada había abordado la unidad en la localidad salteña de Orán y tenía como destino final la provincia de Mendoza. Sin embargo, la sofisticada maniobra diseñada para evadir la fiscalización de las fuerzas de seguridad quedó completamente desbaratada debido a un detalle ineludible en el habitáculo.
El insólito método para ocultar la droga y el aroma delator
Al momento de revisar el equipaje de mano y las pertenencias de los pasajeros, los gendarmes notaron la presencia de varios muñecos de peluche de gran tamaño con la figura de carpinchos. Según informaron fuentes de Gendarmería Nacional, algunos de los juguetes emanaban un intenso y penetrante olor a cannabis sativa, lo que encendió de inmediato las alarmas de los agentes actuantes en el puesto de control.
Al profundizar la requisa e inspeccionar las costuras de los carpinchos sintéticos, los efectivos hallaron en su interior numerosos paquetes prensados en forma de ladrillo. Tras las pruebas de campo Narcotest, se confirmó que el cargamento secuestrado estaba compuesto por:
- Marihuana: Un total de casi 50 kilos distribuidos en decenas de paquetes empaquetados en el relleno de los peluches.
- Cocaína: Más de 4 kilos de clorhidrato de máxima pureza disimulados minuciosamente entre el material acolchado.
- Volumen total: Un acumulado superior a los 54 kilos de estupefacientes fuera de la red de comercialización ilegal.
Intervención de la Justicia Federal y situación de la detenida
Tras el sorpresivo hallazgo del cargamento, se dio intervención inmediata al Juzgado Federal N° 1 y a la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca. Las autoridades judiciales ordenaron la incautación preventiva de la totalidad de las sustancias, los muñecos de capibara empleados para el contrabando, teléfonos móviles y documentación de interés para el avance del expediente.
La sospechosa quedó detenida de manera inmediata a disposición de la magistratura interviniente, imputada por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. En tanto, los investigadores continúan analizando las pistas para determinar si la mujer operaba como transporte individual para una organización narcocriminal con presencia en las provincias del Noroeste Argentino y la región de Cuyo, o si integraba una estructura de tráfico interprovincial a mayor escala.
En pocas palabras
- Carpinchos de peluche: Gendarmería secuestró más de 54 kilos de marihuana y cocaína ocultos en muñecos.
- Olor delator: El penetrante aroma de cannabis sativa alertó a los gendarmes sobre el cargamento millonario.
- Detenida y Justicia Federal: Una mujer viajaba con la droga de Salta a Mendoza y quedó a disposición del Juzgado Federal N° 1 de Catamarca.