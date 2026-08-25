El perfil del político libertario que fue denunciado por sus vecinos y lo detuvieron por narcotráfico

El concejal que ahora es investigado por narcotráfico.

La detención del concejal libertario por narcotráfico

Según confirmaron fuentes policiales, el operativo -ordenado por el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de Mercedes- fue llevado a cabo en la jornada de sábado pasado en la casa de Germán Díaz. Durante el procedimiento que se realizó en el domicilio del concejal, los efectivos de la policía de Buenos Aires secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza.

Tras el allanamiento, el concejal Germán Díaz fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI 7 de Mercedes, a cargo de María Laura Cordiviola, que interviene en la investigación de narcotráfico calificada como comercialización de estupefacientes.

Germán Díaz se encuentra detenido a disposición de la Justicia en la causa por narcotráfico

De acuerdo con el medio local Bragado Informa fueron los propios vecinos del concejal de La Libertad Avanza quienes en una reunión en la que también participó el intendente local, Sergio Barenghi, manifestaron su preocupación por la venta de drogas en la localidad de O’Brien y apuntaron contra el acusado.

En estos momentos, Germán Díaz se encuentra detenido a disposición de la Justicia en la causa por narcotráfico. Se espera que sea trasladado a la sede del Poder Judicial para prestar declaración en la primera audiencia de indagatoria. El concejal de 52 años asumió su banca en el Concejo Deliberante de Bragado en diciembre de 2023, siendo electo además como vicepresidente segundo del cuerpo legislativo local.