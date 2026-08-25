Una serie de denuncias de vecinos de Buenos Aires derivó en la detención de un político libertario que ahora quedó envuelto en una causa de narcotráfico. Se cree que el hombre, concejal por parte de La Libertad Avanza, vendía drogas en su domicilio.
El perfil del político libertario que fue denunciado por sus vecinos y lo detuvieron por narcotráfico
Se trata de un concejal que ahora quedó envuelto en una causa de narcotráfico luego del operativo que se realizó en su domicilio
El escandaloso episodio ocurrió en el interior de Buenos Aires, más concretamente en el partido de Bragado. La investigación comenzó gracias al llamado de una serie de vecinos que apuntaban contra el concejal Germán Díaz, que tiene 52 años.
Las denuncias anónimas apuntaban a un caso de narcomenudeo, asegurando que era el propio político quien vendía drogas en ese punto de la localidad bonaerense de O'Brien.
La detención del concejal libertario por narcotráfico
Según confirmaron fuentes policiales, el operativo -ordenado por el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de Mercedes- fue llevado a cabo en la jornada de sábado pasado en la casa de Germán Díaz. Durante el procedimiento que se realizó en el domicilio del concejal, los efectivos de la policía de Buenos Aires secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza.
Tras el allanamiento, el concejal Germán Díaz fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI 7 de Mercedes, a cargo de María Laura Cordiviola, que interviene en la investigación de narcotráfico calificada como comercialización de estupefacientes.
De acuerdo con el medio local Bragado Informa fueron los propios vecinos del concejal de La Libertad Avanza quienes en una reunión en la que también participó el intendente local, Sergio Barenghi, manifestaron su preocupación por la venta de drogas en la localidad de O’Brien y apuntaron contra el acusado.
En estos momentos, Germán Díaz se encuentra detenido a disposición de la Justicia en la causa por narcotráfico. Se espera que sea trasladado a la sede del Poder Judicial para prestar declaración en la primera audiencia de indagatoria. El concejal de 52 años asumió su banca en el Concejo Deliberante de Bragado en diciembre de 2023, siendo electo además como vicepresidente segundo del cuerpo legislativo local.
En pocas palabras
- Concejal detenido: un edil de La Libertad Avanza en Bragado fue arrestado por vender drogas en su domicilio.
- Denuncias vecinales: vecinos alertaron a las autoridades sobre narcomenudeo en la localidad de O'Brien.
- Allanamiento y secuestro: en su casa se hallaron cocaína, elementos de corte y una balanza, confirmando la causa por narcotráfico.