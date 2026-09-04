¿Dónde está Mariano Martínez? Los buscan intensamente y Córdoba aparece como factor clave

El estudiante Mariano Martínez tiene 21 años y es intensamente buscado. Foto: redes

Qué dijo la mamá de Mariano Martínez, intensamente buscado

Alicia señaló que las imágenes la “tranquilizaron enormemente” y que mantiene comunicación permanente con funcionarios de Córdoba para conocer los avances del operativo de búsqueda.

Todavía no está claro por qué Mariano viajó hasta esa provincia. Sin embargo, su mamá recordó que tiempo atrás había participado allí de un congreso y que durante esa actividad había conocido a profesores.

“Hace un tiempo había participado de un congreso en esa provincia y allí había conocido a profesores”, explicó. La mujer también planteó una posible razón por la que su hijo habría decidido irse sin avisar a su familia. “Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar y por eso se fue sin avisar. Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a acompañar”, sostuvo Alicia.

La última vez que vieron a Mariano Martínez en La Plata

El lunes 31 de agosto, Mariano salió de su casa en Berazategui a las 8 para dirigirse a la UNLP. Durante la cursada manifestó sentirse mal y decidió retirarse.

Este sería el CV que dejó Mariano Martínez en búsqueda de trabajo. Foto: redes

Más tarde, cámaras de seguridad de Punta Lara lo registraron caminando por la zona de la avenida Almirante Brown. Luego llegó hasta una parada de la línea 275 de colectivos.

Cerca de las 14.35, mientras subía al colectivo, le envió a su hermano un mensaje en el que le indicaba la contraseña de su computadora. Ese dato llamó especialmente la atención de sus familiares.

El seguimiento de las cámaras permitió establecer que Mariano Martínez regresó a La Plata y posteriormente llegó hasta la estación del Tren Roca, desde donde partió hacia Constitución.

Sin embargo, no descendió en Berazategui. Hasta el momento, permanece sin esclarecerse cómo llegó posteriormente a Córdoba.