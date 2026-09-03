Investigan el presunto homicidio de un mendocino que fue hallado en un departamento de Neuquén

Mientras la zona permaneció perimetrada por los efectivos policiales, la consternación fue en aumento a medida que transcurrieron las horas y comenzaron a recabarse los testimonios del entorno más cercano para intentar esclarecer la tragedia del mendocino.

Homicidio en Neuquén: quién era la víctima, oriunda de Mendoza

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el hombre hallado sin vida es Fabio Alejandro Vallejos, de 56 años de edad, oriundo de Mendoza.

Vallejos residía desde hacía algunos años en la capital de Neuquén donde se desempeñaba laboralmente como empleado de una empresa de la zona y vivía solo en el inmueble del tercer piso donde ocurrió la tragedia.

El hallazgo en el departamento de la víctima

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando la empleada a cargo de las tareas de limpieza llegó al domicilio. Al ingresar al lugar, se encontró con la dramática escena: Vallejos estaba tendido en el suelo con profusas heridas sangrantes en el rostro y en la cabeza. Ante esto, la mujer dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

A los pocos minutos, profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SIEN) arribaron al lugar y constataron la muerte. De forma paralela, compañeros de trabajo de Vallejos se habían acercado hasta el edificio preocupados porque no se había presentado a cumplir sus funciones habituales.

Entre los datos clave que analiza la Policía destaca que la puerta de ingreso no presentaba signos de haber sido forzada, como tampoco los vecinos manifestaron haber escuchado ruidos extraños o gritos.

tal motivo, los investigadores analizan las cámaras de seguridad del circuito cerrado del sector céntrico para identificar los accesos al edificio e intentar determinar quién o quiénes estuvieron con la víctima antes del desenlace.