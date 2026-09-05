Desde lechuga hasta orégano: qué se puede cultivar en la huerta durante septiembre, según el calendario de siembra

También es un buen momento para cultivar cebolla, cebolla de verdeo y fresas. A medida que las temperaturas comienzan a subir, pueden incorporarse especies que necesitan mayor cantidad de calor, como tomate, pimiento, berenjena, maíz, judías, pepino, camote, sandía, melón y calabaza.

Para quienes buscan sumar flores a la huerta, el girasol también aparece entre las alternativas de septiembre. Además, este mes permite comenzar a preparar cultivos que tendrán un desarrollo destacado durante la primavera y el verano.

Septiembre también resulta favorable para renovar el sector destinado a las hierbas aromáticas. El calendario de siembra contempla opciones como perejil, tomillo, cilantro y orégano, especies que pueden cultivarse tanto directamente en el suelo como en recipientes.

Antes de sembrar, conviene retirar las malas hierbas, airear la tierra y agregar materia orgánica para mejorar su estructura. El riego debe adaptarse progresivamente al aumento de las temperaturas, evitando tanto la falta de humedad como el exceso de agua.

De esta manera, septiembre se convierte en un período ideal para poner en marcha la huerta y comenzar a disfrutar, en las semanas siguientes, de una amplia variedad de alimentos cultivados en casa.