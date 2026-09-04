Del lunes 7 al miércoles 9 de septiembre habrá descuentos del 50% en electrodomésticos como televisores, computadoras y celulares. Se trata de una nueva edición de Electro Fans que también contempla pagos en hasta 12 cuotas sin interés y envíos sin cargo.
Del 7 al 9 de septiembre, cadenas de electro liquidarán televisores, computadoras y celulares al 50%
Se trata de una nueva edición del Electro Fans. las principales cadenas de electrodomésticos ofrecerán además hasta 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país
En un contexto de bajo consumo y altos niveles de morosidad, las cadenas de electrodomésticos apuestan a fuertes descuentos y cuotas sin interés para reactivar las ventas. Esto representa una oportunidad para quienes necesiten equipar su hogar o renovar determinados productos de tecnología.
Novena edición de Electro Fans
La novena edición de Electro Fans ya presenta una cuenta regresiva en su sitio web se anuncia como "la liquidación de los especialistas".
En esta edición participarán año, participarán con promociones en locales físicos y plataformas de e-commerce las siguientes cadenas:
- Cetrogar.
- Coppel.
- Frávega.
- Megatone.net.
- On City.
Liquidación de televisores, celulares y notebooks
Según información oficial, la iniciativa incluirá ofertas especiales en televisores, celulares, notebooks, gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de cuidado personal, colchones, herramientas, artículos para bebés y bazar, entre otras categorías.
Los beneficios estarán vigentes en todo el país, con envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, para que cada consumidor pueda elegir la modalidad de compra que mejor se adapte a sus necesidades.
"Las principales cadenas del sector nos unimos para brindarles a los consumidores una oportunidad de equipar o renovar su hogar. A través de una experiencia de compra simple y transparente, esta novena edición ofrece acceso a una amplia variedad de tecnología y electrodomésticos, promociones exclusivas y alternativas de pago que se adapten a sus necesidades", señalaron desde la organización.
En pocas palabras
- Electro Fans: Del 7 al 9 de septiembre se liquidarán televisores, computadoras y celulares con hasta 50% de descuento.
- Beneficios: Las principales cadenas ofrecerán hasta 12 cuotas sin interés y envíos sin cargo a todo el país.
- Oportunidad: La iniciativa busca reactivar las ventas en un contexto de bajo consumo, con descuentos en diversas categorías de electrodomésticos.