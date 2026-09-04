Del 7 al 9 de septiembre, cadenas de electro liquidarán televisores, computadoras y celulares al 50%

En esta edición participarán año, participarán con promociones en locales físicos y plataformas de e-commerce las siguientes cadenas:

Cetrogar.

Coppel.

Frávega.

Megatone.net.

On City.

Liquidación de televisores, celulares y notebooks

Según información oficial, la iniciativa incluirá ofertas especiales en televisores, celulares, notebooks, gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de cuidado personal, colchones, herramientas, artículos para bebés y bazar, entre otras categorías.

Los beneficios estarán vigentes en todo el país, con envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, para que cada consumidor pueda elegir la modalidad de compra que mejor se adapte a sus necesidades.

Las compras on line también están contempladas en Electro Fans.

"Las principales cadenas del sector nos unimos para brindarles a los consumidores una oportunidad de equipar o renovar su hogar. A través de una experiencia de compra simple y transparente, esta novena edición ofrece acceso a una amplia variedad de tecnología y electrodomésticos, promociones exclusivas y alternativas de pago que se adapten a sus necesidades", señalaron desde la organización.