El árbol perfecto para el jardín de casa: no levanta el piso con raíces y porta la sequía

Antes de plantar un árbol, conviene conocer el clima de la zona y consultar qué variedad se adapta mejor. Con una ubicación adecuada, riego durante los períodos críticos y podas de mantenimiento, esta especie puede convertirse en uno caso ideal.
El árbol ideal para la casa: no levanta el piso con sus raíces, da frutos en verano y soporta la sequía
El ciruelo pertenece al género Prunus, el mismo grupo al que pertenecen otros árboles frutales como el duraznero, el cerezo y el almendro. Dependiendo de la variedad y de las condiciones de cultivo, puede alcanzar varios metros de altura, aunque mediante poda es posible mantenerlo con un porte más compacto, algo especialmente útil en patios urbanos y jardines pequeños de casa.
Una de sus principales características es su sistema de raíces. Como ocurre con cualquier árbol, necesita espacio suficiente para desarrollarse y no existe una garantía absoluta de que sus raíces nunca puedan generar problemas. Sin embargo, bien ubicado y plantado a una distancia adecuada de pisos, paredes y cañerías, el ciruelo puede incorporarse a jardines domésticos sin ocupar el espacio que requieren especies de mayor porte.
Una especie que necesita sol y buen drenaje
Además, este árbol, tiene un atractivo que aparece antes incluso de la cosecha. Durante la primavera produce flores generalmente blancas, que pueden atraer abejas y otros insectos polinizadores. Después de la floración comienzan a desarrollarse las ciruelas, que maduran durante la temporada cálida, dependiendo de la variedad y del clima.
Para que el árbol crezca correctamente, uno de los factores más importantes es la ubicación. El ciruelo necesita buena exposición solar y un suelo que permita evacuar el exceso de agua. Los terrenos constantemente encharcados pueden perjudicar sus raíces y favorecer enfermedades.
Aunque puede tolerar períodos de menor disponibilidad de agua una vez establecido, esto no significa que sea un árbol que pueda cultivarse sin riego. Durante los primeros años y especialmente en épocas calurosas, necesita agua suficiente para desarrollar raíces y sostener la producción de frutos.
También requiere cierto mantenimiento. Una poda anual puede ayudar a controlar el tamaño, eliminar ramas dañadas y mejorar la entrada de luz y la circulación de aire dentro de la copa. La fertilización, por su parte, debe ajustarse a las condiciones del suelo y al estado de la planta.
En pocas palabras
- Ciruelo ideal: Un árbol frutal perfecto para patios urbanos y jardines pequeños de casa.
- Cuidados esenciales: Requiere podas anuales, riego en épocas críticas y buena exposición solar para un desarrollo óptimo.
- Resistencia: Soporta períodos de sequía una vez establecido y su sistema de raíces no suele generar problemas si se ubica correctamente.