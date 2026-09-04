El árbol perfecto para el jardín de casa: no levanta el piso con raíces y porta la sequía

Una de sus principales características es su sistema de raíces. Como ocurre con cualquier árbol, necesita espacio suficiente para desarrollarse y no existe una garantía absoluta de que sus raíces nunca puedan generar problemas. Sin embargo, bien ubicado y plantado a una distancia adecuada de pisos, paredes y cañerías, el ciruelo puede incorporarse a jardines domésticos sin ocupar el espacio que requieren especies de mayor porte.

Una especie que necesita sol y buen drenaje

Además, este árbol, tiene un atractivo que aparece antes incluso de la cosecha. Durante la primavera produce flores generalmente blancas, que pueden atraer abejas y otros insectos polinizadores. Después de la floración comienzan a desarrollarse las ciruelas, que maduran durante la temporada cálida, dependiendo de la variedad y del clima.

Para que el árbol crezca correctamente, uno de los factores más importantes es la ubicación. El ciruelo necesita buena exposición solar y un suelo que permita evacuar el exceso de agua. Los terrenos constantemente encharcados pueden perjudicar sus raíces y favorecer enfermedades.

Aunque puede tolerar períodos de menor disponibilidad de agua una vez establecido, esto no significa que sea un árbol que pueda cultivarse sin riego. Durante los primeros años y especialmente en épocas calurosas, necesita agua suficiente para desarrollar raíces y sostener la producción de frutos.

También requiere cierto mantenimiento. Una poda anual puede ayudar a controlar el tamaño, eliminar ramas dañadas y mejorar la entrada de luz y la circulación de aire dentro de la copa. La fertilización, por su parte, debe ajustarse a las condiciones del suelo y al estado de la planta.