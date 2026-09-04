El 31 de julio de 2024, 18 corredores se enfrentaron a uno de los maratones más extremos del planeta. La carrera comenzó sobre una superficie de hielo en pleno Ártico, junto a un enorme barco, y continuó durante 42.2 kilómetros entre bloques de hielo, agua y temperaturas bajo cero.
Con 73 años estaba corriendo una maratón en el Ártico, se fracturó pero logró romper un récord Guinness
Susan Ragon, de 73 años, logró un récord Guinness al ser la mujer de mayor edad en completar el exigente Maratón del Polo Norte, superando una caída que le provocó una fractura en la muñeca.
Entre ellos estaba Susan Ragon, una maratonista estadounidense de 73 años que terminó convirtiéndose en la mujer de mayor edad en completar el Maratón del Polo Norte. Después de 8 horas, 58 minutos y 33 segundos, cruzó la meta y sumó un nuevo récord Guinness.
Una maratón de 42 kilómetros sobre el hielo
Ragon comenzó a correr a los 43 años y, desde entonces, completó más de 48 maratones durante más de tres décadas. Su recorrido deportivo la llevó a conseguir el Grand Slam de los maratones, una distinción que reconoce a quienes completan carreras en los siete continentes y en ambos polos. El desafío del Ártico comenzó mucho antes de pisar el circuito. Para llegar hasta los 90 grados norte, la corredora tuvo que viajar durante dos semanas a bordo de un rompehielos, mientras esperaba que las condiciones permitieran instalar la pista sobre el hielo.
Finalmente, los organizadores encontraron un circuito de aproximadamente 350 metros. Para completar los 42,2 kilómetros, los corredores tuvieron que darle unas 120 vueltas. El paisaje era tan extremo como la propia competencia. Durante el recorrido aparecieron aves, enormes extensiones de hielo y osos polares que se convirtieron en espectadores inesperados de la carrera.
Se cayó a pocos kilómetros de la meta y terminó con una fractura
La prueba tampoco estuvo libre de accidentes. Cuando faltaban apenas unos 3.2 kilómetros para terminar, Ragon resbaló en un charco y cayó sobre el hielo. La caída le provocó una fractura en la muñeca. Lejos de abandonar la maratón, continuó hasta completar el recorrido y cruzó la línea de llegada después de casi nueve horas.
El esfuerzo le permitió sumar un nuevo récord Guinness y completar una hazaña que reúne algunos de los mayores desafíos del mundo del running. Los siete continentes y los dos polos. Su preparación, sin embargo, no fue muy diferente a la de cualquier otro maratón. Aumentó progresivamente las distancias, combinó la carrera con natación y ciclismo y entrenó sobre superficies planas para acostumbrarse a un terreno que podía volverse resbaladizo e irregular.
En pocas palabras
- Susan Ragon: A los 73 años, completó el Maratón del Polo Norte, logrando un récord Guinness.
- Récord Guinness: Se convirtió en la mujer de mayor edad en finalizar la extrema competencia de 42.2 km sobre hielo.
- Accidente: Sufrió una fractura de muñeca al caerse a 3.2 km de la meta, pero continuó hasta cruzarla.