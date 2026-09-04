Con 73 años estaba corriendo una maratón en el Ártico, se fracturó pero logró romper un récord Guinness

Finalmente, los organizadores encontraron un circuito de aproximadamente 350 metros. Para completar los 42,2 kilómetros, los corredores tuvieron que darle unas 120 vueltas. El paisaje era tan extremo como la propia competencia. Durante el recorrido aparecieron aves, enormes extensiones de hielo y osos polares que se convirtieron en espectadores inesperados de la carrera.

Se cayó a pocos kilómetros de la meta y terminó con una fractura

La prueba tampoco estuvo libre de accidentes. Cuando faltaban apenas unos 3.2 kilómetros para terminar, Ragon resbaló en un charco y cayó sobre el hielo. La caída le provocó una fractura en la muñeca. Lejos de abandonar la maratón, continuó hasta completar el recorrido y cruzó la línea de llegada después de casi nueve horas.

El esfuerzo le permitió sumar un nuevo récord Guinness y completar una hazaña que reúne algunos de los mayores desafíos del mundo del running. Los siete continentes y los dos polos. Su preparación, sin embargo, no fue muy diferente a la de cualquier otro maratón. Aumentó progresivamente las distancias, combinó la carrera con natación y ciclismo y entrenó sobre superficies planas para acostumbrarse a un terreno que podía volverse resbaladizo e irregular.