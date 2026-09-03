Consejos para limpiar y cuidar los pisos de granito

Los pisos de granito son muy populares y elegidos por su belleza, elegancia y practicidad de combinación con los muebles, adornos y objetos en general de la casa.
El granito es un material con ventajas, pero también con desventajas de limpieza. Al tratarse de un cerámico con mucho detalle de dibujo, las manchas a veces se confunden con patrones de diseño.
Cómo limpiar el piso de granito de la casa
El granito es una piedra o roca plutónica de aspecto granular. Esta roca se forma con el magma de las profundidades de la corteza terrestre que se enfría lentamente.
Está compuesto principalmente de cuarzo, feldespato y micas, minerales naturales. De acuerdo a los minerales que lo componen, el granito puede tener diferentes colores, es muy resistente y soporta el desgaste.
El granito se usa en la casa para muchas cosas, ya sea su versión natural más pura o los materiales imitacioes que exieten, que son más económicos y menos resistentes, pero visualmente bastante lindos.
En la casa, se utiliza granito para revestimientos de fachada, suelos de alto tráfico, mesadas, encimeras, cerámicas y baños.
- Para limpiar y cuidar los pisos de granito, primero hay que barrer bien y aspirar el polvo o la arena.
- Prepara un balde con agua tibia y jabón o detergente de pH neutro.
- Pasa un lampazo o mopa limpia embebida en la mezcla de agua y jabón. No tiene que estar chorreando agua, por eso hay que escurrirlo bien entre limpieza y limpieza.
- Seca los pisos con un paño de microfibra limpio y seco para que no queden marcas de agua.
¿Qué productos hay que evitar al limpiar pisos de granito?
El granito no se lleva bien con los ingredientes de limpieza acidos o abrasivos.
Nunca deberías limpiar granito con vinagre, jugo de limón o productos químicos elaborados a base de cítricos. El ácido corroe el sello protector de los pisos y puede generar pequeños piquetes.
La lavandina, el cloro y el amoniaco son desengrasantes potentes. Nunca hay que usarlos para limpiar pisos de granito porque opacan las piedras. También hay que evitar los utensilios rasposos o abrasivos como estropajos o virulanas duras.
En pocas palabras
- Limpieza de granito: Se aconseja barrer, aspirar y usar agua tibia con detergente neutro.
- Evitar productos ácidos: Nunca usar vinagre, limón o cítricos, ya que corroen el sello protector.
- Cuidado con abrasivos: Tampoco se recomiendan lavandina, cloro, amoniaco ni estropajos duros que opacan la piedra.