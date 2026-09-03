Consejos para limpiar y cuidar los pisos de granito

Cómo limpiar el piso de granito de la casa

El granito es una piedra o roca plutónica de aspecto granular. Esta roca se forma con el magma de las profundidades de la corteza terrestre que se enfría lentamente.

Está compuesto principalmente de cuarzo, feldespato y micas, minerales naturales. De acuerdo a los minerales que lo componen, el granito puede tener diferentes colores, es muy resistente y soporta el desgaste.

El granito se usa en la casa para muchas cosas, ya sea su versión natural más pura o los materiales imitacioes que exieten, que son más económicos y menos resistentes, pero visualmente bastante lindos.

El granito es un material natural.

En la casa, se utiliza granito para revestimientos de fachada, suelos de alto tráfico, mesadas, encimeras, cerámicas y baños.

Para limpiar y cuidar los pisos de granito, primero hay que barrer bien y aspirar el polvo o la arena. Prepara un balde con agua tibia y jabón o detergente de pH neutro. Pasa un lampazo o mopa limpia embebida en la mezcla de agua y jabón. No tiene que estar chorreando agua, por eso hay que escurrirlo bien entre limpieza y limpieza. Seca los pisos con un paño de microfibra limpio y seco para que no queden marcas de agua.

¿Qué productos hay que evitar al limpiar pisos de granito?

El granito no se lleva bien con los ingredientes de limpieza acidos o abrasivos.

Nunca deberías limpiar granito con vinagre, jugo de limón o productos químicos elaborados a base de cítricos. El ácido corroe el sello protector de los pisos y puede generar pequeños piquetes.

Evita productos abrasivos y ácidos en los pisos.

La lavandina, el cloro y el amoniaco son desengrasantes potentes. Nunca hay que usarlos para limpiar pisos de granito porque opacan las piedras. También hay que evitar los utensilios rasposos o abrasivos como estropajos o virulanas duras.