Araña violinista: la razón por la que las cajas de cartón son uno de sus escondites favoritos

A la hora de organizar el hogar o guardar objetos en desuso, el uso del cartón corrugado es sumamente habitual. Sin embargo, lo que pocos saben es que guardar cajas de cartón en rincones oscuros representa una invitación directa para que este ejemplar se instale.

La araña violinista es uno de los ejemplares más temidos.

Por qué el cartón atrae a la araña violinista

A diferencia de otras especies que tejen telas visibles en techos o jardines, la violinista busca refugios angostos donde la perturbación humana sea nula. En este sentido, las cajas de cartón reúnen las condiciones ideales para convertirse en su hábitat predilecto dentro de la casa: