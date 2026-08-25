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Copa Sudamericana

Otro dolor de cabeza para Coudet: la baja de último momento en River antes de jugar con Independiente Santa Fe

River sufrió una baja de último momento antes de enfrentar a Independiente Santa Fe, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Otro dolor de cabeza para Coudet

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Otro dolor de cabeza para Coudet en River.

Otro dolor de cabeza para Coudet en River.

River Plate sufrió una baja de último momento antes de enfrentar a Independiente Santa Fe, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El DT millonario, Eduardo Coudet, tuvo otro dolor de cabeza, ya que este miércoles -el Millo recibe al equipo colombiano en el estadio Monumental a las 21.30- se juega su continuidad.

Lautaro Rivero sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y no formará parte de la lista de convocados de River para disputar el partido de vuelta contra el León de Colombia.

Lautaro Rivero es una baja en River.

Lautaro Rivero es una baja en River.

El marcador central zurdo había sido titular en el primer juego de la serie y jugó como lateral ante la lesión de Marcos Acuña. Si bien Coudet no lo imaginaba dentro de su formación titular en la revancha, el DT se queda sin una pieza de recambio en el fondo para el partido de mañana.

Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi volverían a compartir la zaga central contra Independiente Santa Fe, tal como lo hicieron en el último cruce con Vélez por el Torneo Clausura. Como variantes aparecen los juveniles Facundo González y Yutiel Susano, de menor experiencia en competencias continentales.

La probable formación de River para recibir a Independiente Santa Fe

River Plate contará con los regresos del delantero Sebastián Driussi y de los defensores Marcos Acuña y Gonzalo Montiel tras recibir sus respectivas habilitaciones médicas.

El cotejo será transmitido por DSports, que se puede sintonizar online en DGO, y el plan premium de Disney+.

En el partido de ida jugado en Colombia fue empate 0 a 0. Si persiste el empate en el marcador global al término de los 90 minutos reglamentarios, el clasificado a los cuartos de final se decidirá directamente mediante una tanda de penales.

El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que Leodan González estará en el VAR.

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