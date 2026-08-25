Otro dolor de cabeza para Coudet: la baja de último momento en River antes de jugar con Independiente Santa Fe

Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi volverían a compartir la zaga central contra Independiente Santa Fe, tal como lo hicieron en el último cruce con Vélez por el Torneo Clausura. Como variantes aparecen los juveniles Facundo González y Yutiel Susano, de menor experiencia en competencias continentales.

La probable formación de River para recibir a Independiente Santa Fe

River Plate contará con los regresos del delantero Sebastián Driussi y de los defensores Marcos Acuña y Gonzalo Montiel tras recibir sus respectivas habilitaciones médicas.

El cotejo será transmitido por DSports, que se puede sintonizar online en DGO, y el plan premium de Disney+.

En el partido de ida jugado en Colombia fue empate 0 a 0. Si persiste el empate en el marcador global al término de los 90 minutos reglamentarios, el clasificado a los cuartos de final se decidirá directamente mediante una tanda de penales.

El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que Leodan González estará en el VAR.